ما هى أعراض توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.. تسبب في وفاة الطبيب أشرف زكي



الطبيب المتوفي أشرف زكي الطبيب المتوفي أشرف زكي

رحل الطبيب أشرف زكي أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني، بعد توقف عضلة القلب، وإصابته بأزمة قلبية، أفجعت قلوب محبيه وتلاميذه، لتخيم حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي لرحيله المفاجيء، وتحيطه دعوات الآلاف، لذلك نرصد خلال التقرير التالي الأعراض التي تشير إلى توقف عضلة القلب.



وأوضح الدكتور علاء الغمراوي طبيب القلب، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الشعور بآلام في الصدر، أبرز الأعراض التي تشير إلى توقف عضلة القلب بشكل مفاجيء وحدوث أزمة قلبية، لافتا إلى أنها تختلف في شدتها وأشكالها، وتشير إلى الإصابة بأزمة قلبية وشيكة لا ينبغي تجاهلها.



وأكد أنّ 30% من النساء يتعرضن لهذا الألم، ويمكن أن يمتد ألم الصدر إلى شعور مزعج في إحدى الذراعين أو كلتيهما، ولكن في الغالب اليسرى أو الفك السفلي، أو الرقبة، أو الكتفين أو المعدة.

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أعراض الإصابة بأزمة قلبيةوأشار الغمراوي إلى الأعراض الأخرى للإصابة بأزمة قلبية، وهي فقدان الوعي والانهيار المفاجئ، وفي بعض الأحيان تظهر مؤشرات قبل النوبة القلبية المفاجئة، منها الإحساس بضيق في التنفس، وسرعة نبضات القلب أو خفقان شديد به، الإحساس بدوخة أو دوران، تاريخ مرضي من حدوث حالات الإغماء، وعند ظهور هذه الأعراض يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور، وإجراء الفحوصات الطبية كرسم القلب والموجات الصوتية.نصائح عند فقدان شخص للوعي أو التنفسوقدم «الغمراوي» بعض النصائح الواجب إتباعها عند فقدان شخص للوعي أو التنفس، وهي محاولة إيقاظه دون التجمع حوله، لأن التجمهر يقلل الهواء قائلا، «واحد أو اثنين على الأكثر، ثم النظر إلى صدر المصاب ورؤية مدى تنفسه، فإن كان يتنفس طبيعيا فلا توجد مشكلة، وإن كان لا يتنفس يبدأ الضرب على منطقة الصدر بمعدل يتراوح بين 100 و120 ضغطة في الدقيقة، لإعادة تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية».