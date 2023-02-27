ما هى أعراض توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.. تسبب في وفاة الطبيب أشرف زكي

رحل الطبيب أشرف زكي أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني، بعد توقف عضلة القلب، وإصابته بأزمة قلبية، أفجعت قلوب محبيه وتلاميذه، لتخيم حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي لرحيله المفاجيء، وتحيطه دعوات الآلاف، لذلك نرصد خلال التقرير التالي الأعراض التي تشير إلى توقف عضلة القلب.
وأوضح الدكتور علاء الغمراوي طبيب القلب، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الشعور بآلام في الصدر، أبرز الأعراض التي تشير إلى توقف عضلة القلب بشكل مفاجيء وحدوث أزمة قلبية، لافتا إلى أنها تختلف في شدتها وأشكالها، وتشير إلى الإصابة بأزمة قلبية وشيكة لا ينبغي تجاهلها.
وأكد أنّ 30% من النساء يتعرضن لهذا الألم، ويمكن أن يمتد ألم الصدر إلى شعور مزعج في إحدى الذراعين أو كلتيهما، ولكن في الغالب اليسرى أو الفك السفلي، أو الرقبة، أو الكتفين أو المعدة.
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