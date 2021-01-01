هبة قطب توجه نصيحة للبنت .. لو اكتشفت أن الراجل اللي هتتجوزه نرجسي



الراجل النرجسي الراجل النرجسي

حلت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، والدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر ضيفان في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن الزوج النرجسي.



وخلال الحلقة، وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا لـ الدكتورة هبة قطب، قائلا: "لو البنت اكتشفت أن الراجل اللي هتتجوزه نرجسي نوقف الجوازة؟".



هبة قطب: العلاقة التي يكون فيها الرجل نرجسي لن تستمروردت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية، قائلة: "فيه غريزة عند البنى آدميين اسمها الربوبية، كل واحد عايز يبقى رب، وكون أن الشخص يكون درجة ثانية فهذا جهاد رهيب".

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وأضافت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية،: "كلمة النرجسية طلعت على ظاهرة النرجس المصرية، وهي زهرة كانت بتطلع في زمن الفراعنة على ضفاف النيل وكانت تميل وتنظر لنفسها في المياه".وأشارت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية،: "قولا واحد في جميع الكتب التي كتبت عن العلاقات الزوجية أكدت أن العلاقة التي يكون الرجل فيها نرجسي لن تستمر لا محالة، وهذا الرجل ميتعاشرش".وعلق الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "انتوا دلوقتي وضعتوا فرضية أن أغلب الأزواج المصريين نرجسيين، طب الدنيا ماشية إزاي ما البيوت مفتوحة والدنيا زي الفل"، لترد "قطب": "فيه ثلثين حالات طلاق بعد أول 5 سنين زواج بتيجي بسبب كده"، ليعقب "أديب"، قائلا: "هو خلاص تلتين حالات الطلاق طلعوا علشان الراجل نرجسي مش علشان الست نكدية مثلا مش علشان مش عارفه تستوعب الرجل"، لترد "قطب"، قائله: "متخرجش بره موضوع الحلقة لو سمحت".