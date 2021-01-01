ليلة صعبة على أهالي الشرقية بعد حريق مصنع طوب بأبوحماد

وسط أصوات إستغاثات بالمسئولين وإنفجارات وإشتعال النيران بصورة كبيرة داخل مصنع طوب بكفر العزازي ومع تعالي أصوات سيارات الإسعاف والتي بلغ عددهم قرابة 7 سيارات والتي تواجدات بمحيط الحادث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية مقاطع فيديو لنشوب حريق بالمصنع .
صرخات وإستغاثات وإنفجارات بحريق مصنع طوب بكفر العزازي
وعلي الفور تحركت قوات الحماية المدنية ودفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية والوقوف علي أسباب الحريق وتحرير محضر بالواقعة.
الإسعاف يدفع بـ 7 سيارات بمحيط حريق مصنع طوب كفر العزازي
ومن جانبه فقد دفع مرفق الإسعاف بالشرقية بقرابة 7 سيارات إسعاف بمحيط الحادث فيما رفعت مستشفيات ابوحماد والقرين حالتها إستعدادا لإستقبال اي مصابين جراء الحادث وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.
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