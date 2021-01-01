مع انتشار الشاورما السوري .. طريقة عمل الثومية



الثومية الثومية

طريقة عمل الثومية السوري، الثومية من الصوصات الكريمي الشامية الأصل وعرفت فى مصر مع انتشار الشاورما السوري حيث تقدم معها دائما.



وطريقة عمل الثومية السوري، ليست صعبة ولكنها تحتاج إلى دقة الخطوات حتى تكون متجانسة وقوامها كريمي ومذاقها مثل الجاهزة.



وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الثومية السوري.

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مكونات عمل الثومية:-الخطوة الأولى:نصف كوب نشاكوب ماءالخطوة الثانية:نصف كوب ماءنصف بطاطس مسلوقةنصف كوب زيتعصير ليمونخلثوم مفرومملحطريقة عمل الثومية السوري:-- في طاسة على النار نضع الماء والنشا ونقلبهم جيدًا حتى تصبح متماسكة ونقلبها لمدة 10 دقائق.- نتركها في الثلاجة لمدة يوم ثم في اليوم التالي في الخلاط نقوم بوضع الثوم والملح وعصير الليمون والخل ويضربوا جيدًا حتى تصبح سائلة.- ثم نضيف خليط النشا والماء والبطاطس وتخلط جيدا حتي تصبح كريمي ثم نضيف الزيت وتخلط مرة أخيرة ثم تقدم.فوائد الثوموللثوم فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد الثوم:ينظف المعدةالثوم لديه القدرة على تنقية الجسم بشكل عام، وخاصة المعدة، كما أنه ينظف المعدة من الملوثات والبكتيريا الضارة، وخاصة إذا تناولته في الصباح على الريق، قبل تناول الفطار.طريقة عمل الثومية السوري، صوص الثوم الأبيض المميز، فيتوالثوم يعالج الاضطرابات العصبيةتؤكد بعض التقارير العلمية، أن تناول الثوم على الريق، وبانتظام يساعد في شفاء المشاكل الصحية المتعلقة بالأعصاب، خاصة عند تناوله في الصباح على الريق.يحمي من ارتفاع ضغط الدمتناول الثوم على الريق بانتظام يساعد أيضا في مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، بفضل محتواه من "الأليسين واللين" واللذان يعملان على تعزيز الدورة الدموية.ولعمل المايونيز.مكونات عمل المايونيز:بيضةزيت ذرةملحفلفل أبيض2 ملعقة خل أبيضطريقة عمل المايونيز:-- نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع بها البيض ونخفق جيدًا حتى يفتح لونه.- نضيف خيط رفيع من الزيت تدريجيًّا أثناء تشغيل الخلاط الكهربائي، حتى يغلظ قوام المايونيز بالخلاط الكهربائي.- نضيف الملح والفلفل الأبيض ونستمر بالخفق.- نضيف الخل الأبيض، ونخفق مرة أخرى حتى يتكون لدينا مايونيز مظبوط القوام والمذاق.- نعبأ المايونيز فى برطمانات معقمة ومحكمة الغلق.- ونحفظ المايونيز فى الثلاجة لحين الاستخدام.ولعمل المايونيز بالثوم والزعتر:مكونات عمل المايونيز بالثوم والزعتر:بيضةزيت ذرةملحفلفل أبيض2 ملعقة خل أبيضربع ملعقة زعتر طازج2 فص ثوم مفرومطريقة عمل المايونيز بالثوم والزعتر:-- نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع بها البيض ونخفق جيدا حتى يفتح لونه.- نضيف خيط رفيع من الزيت تدريجيا أثناء تشغيل الخلاط الكهربائي، حتى يغلظ قوام المايونيز بالخلاط الكهربائي.- نضيف الملح والفلفل الأبيض والثوم والزعتر ونستمر بالخفق.- نضيف الخل الأبيض، ونخفق مرة أخرى حتى يتكون لدينا مايونيز مظبوط القوام والمذاق.- نعبأ المايونيز في برطمانات معقمة ومحكمة الغلق.- ونحفظ المايونيز في الثلاجة لحين الاستخدام.