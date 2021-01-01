جامعة عين شمس تعلن طربقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني

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جامعة عين شمس


أعلنت جامعة عين شمس طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني، باستخدام الرقم القومي في خانتي اسم المستخدم وكلمة المرورعلى الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:

https://asu2learn.asu.edu.eg/l

واشارت جامعة عين شمس إلى أنه في حالة عدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة، رجاءً الدخول على رابط الدعم الفني واستكمال البيانات المطلوبة، وكتابة المشكلة التي تواجهكم على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:
https://forms.gle/SFuRJ9Fp2CJE4q2F7


وأكدت أدارة الجامعة ضرورة إرفاق صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي، إضافة إلى صورة كارنيه الكلية.

ولمعرفة طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني للكلية، والتعامل مع المقررات عليها، يمكن الدخول على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:
https://bit.ly/ASU2LearnStudent



وكان الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، يوم السبت، افتتح فعاليات الملتقي التوظيفى السنوى لجامعة عين شمس ، الذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف أ.م.د أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف.

شهد افتتاح الملتقي د. طارق عبدالخالق مستشار وزيرة التخطيط والمشرف علي الموارد البشرية ، أ.د. ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين بالجامعة ، أ.م.د أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف، وعددا من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
في كلمته أكد الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية هذا الملتقي؛ الذي يمثل فرصة لأبناء الجامعة للتواصل مع أرباب الأعمال في مختلف التخصصات لمعرفة متطلبات سوق العمل.

المصدر: elbalad

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