خلال شهر رمضان .. جامعة عين شمس تحدد شكل الدراسة

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قال الدكتور محمد رجاء عميد علوم جامعة عين شمس، إن الكلية سوف تقوم بتحضير جداول الدراسة خلال شهر رمضان (انتظام و انتساب ) قبل بداية الشهر الكريم.



وأوضح “رجاء ”، أن المواعيد خاصة بشأن شهر رمضان فقط ليبدأ اليوم الدراسى في تمام الساعة 9 صباحا على أن ينتهي في الساعة الرابعة.



وشدد عميد كلية العلوم جامعة عين شمس على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال الفصل الدراسي الثاني من حيث الزام الجميع بارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد الاجتماعي .

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وأضاف الدكتور محمد رجاء أن الكلية تتبع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات لافتا أن ستنتظم الدراسة في شكلها الطبيعي في شهر رمضان وفقا للجداول والخطة الزمنية.وكان قد كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، حقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان مؤكدا عدم صدور أي قرارات من المجلس الأعلي للجامعات أو أي جهة بهذا القرار .ولفت إلى أنه سيتم تخفيض عدد ساعات المحاضرات فقط، لافتا إلى أن جميع الكليات التابعة لكافة الجامعات المصرية تتبع وزارة التعليم العالي، وهي الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار القرارات المتعلقة بوقف الدراسة أو استكمالها إلكترونياً.وأوضح أن خطة سير العملية التعليمية بالكلية خلال شهر رمضان، تأخير مواعيد بدء المحاضرات من الثامنة صباحاً إلى التاسعة صباحاً، وذلك لمراعاة مواعيد طقوس العبادات ليلاً والتحصل على أوقات كافية للراحة والاستعداد، بالإضافة لاختصار مدة المحاضرات المقررة ل60 دقيقة بدلاً من ساعة ونصف، مع الاعتماد على استمرار تدريس المناهج الدراسية .