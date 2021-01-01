للشيف غفران الكيالى .. طريقة عمل عجينة القطايف وتخزينها في المنزل



عجينة القطايف عجينة القطايف

تعد القطايف من الأكلات الأساسية في رمضان، والتي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل القطايف للشيف غفران الكيالى تكفي لإعداد تقريبا ثلاثين قرص حجم وسط



المقادير

كوبين دقيق

نصف كوب سميد ناعم

رشة ملح

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

ملعقة كبيرة ماء زهر

3 ملاعق كبار سكر

كوبين و ربع ماء دافىء و نصف كوب ماء اضافي يضاف بعد التخمير و يمكن ان يزيد قليلا حسب قوام المزيج

زيت غزير للقلي



للحشو

مقادير قشطة منزلية الصنع

2 ليتر حليب كامل الدسم ( من عند اللبان فريش ) او 5 كوب ماء مع كوبين و نصف حليب بودرة

ربع كوب خل

قد يعجبك أيضا...

ملعقتين و نصف كبار نشاملعقة كبيرة سميدملعقتين كبار سكركوب حليبملعقة صغيرة زبدةعلبة قشطة 170 غ او يمكن استعمال قشطة فريشالطريقةلو استخدمنا حليب طازج من عند بائع الحليب يحب ان يتم تعقيمه بالغلي اولا ثم يترك يبرد قليلانسخن الحليب لقبل مرحلة الغلياننضيف الخل و نحرك حتى يفرط و يصبح قطع و ماء مصفرنصفي القريشة من الماء بواسطة مصفىيمكن غسلها بقليل من الماء و هي في المصفىنذيب النشا مع كوب الحليب على البارد نضيف السميد و السكر و نضعهم على النار مع التحريك المستمر حتى يغلي المزيج و يسمكنضع قطعة زبدةتخلط القريشة مع القشطة المطبوخة و القشطة المعلبة والقشطة المعلبة او الفريش و تترك تبرد قليلااصبحت القشطة المنزلية المخصصة لحشي الحلويات و القطايف جاهزة للاستخداميمكن تخزين القشطة المنزلية في الفريزر لحين الحاجة اليهاحشوة جبنةجبنة ريكوتا او اي نوع جبنة خالي من الملح او جبنة عكاوي تحلى من الملح بالماء و يمكن خلطها بجبنة موتزريلا و تحشى القطايفحشوة مكسراتعين جمل مجروش قليلالوز مجروش قليلاالقرفةالسكرالقطر ( الشربات )كوبين سكرماءعصرة ليمونالطريقةنخلط الدقيق مع رشة الملح و البيكنغ باودر و الخميرة و السكرنضيف الماء الدافىءنخلط كافة المقادير بمضرب بيض كهربائي او خلاط كوكتيل حتى يصبح مزيج خالي من التكتلاتنضيف السميد بالتدريج مع الخلط بمضرب سلك يدوي بشكل سريع ( لو احسستي ان السميد تكتل و يندمج مع المزيج يمكن ان يضرب ضربة خفيفة المزيج بالخلاط )نغطي المزيج و نتركه نصف ساعه او اكثر قليلا حتى يتخمر في جو دافىءنكشف المزيج و نحركه بملعقة حتى تزول الرغاوي من على وجه الخليط( لو لاحظنا ان المزيج ثقيل نضيف نصف كوب ماء دافىء بالتدريج مع التقليب حتى يصبح سهل الصب )نحمي صينية غير قابلة للالتصاق من غير دهنها بشيء على نار وسط لمدة خمس دقائق حتى تصبح ساخنه تمامانصب مقدار ملعقة سكب طعام تعادل تقريبا ثمن كاسة في منتصف الصينية دون تحريكها سوف تمتد لوحدها لتشكل قرص و بعد ان نلاحظ ان الاطراف بدأت تنضحفورا بملعقة سيليكون او خشبيه نحاول تدويرها أسفل القرص عند الاطراف حتى تتحرر الاطراف و لا تحترقننتظر حتى تستوي من المنتصف و تنشف و تظهر المسامات في سطح القطايفنرفعها فورا من الصينية و نضعها على فوطة مطبخ و نغطيها فورا بفوطة ثانية حتى تبقى طرية بفضل بخار الماء و لا تنشف حتى تبرد و نقوم بحشيهانعيد العملية حتى ننتهي من الكمية كاملةالقطر ( الشربات )نضع كوبين سكر مع كوب ماء نقلبهم قليلا و نضعهم على النار حتى يدوب السكر و يغلي القطرنضيف عصرة ليمون و يقلب بملعقة ناشفة و يترك خمس دقايق على نار هادية ثم يرفع على الناريترك حتى يبرد تمامانحشي اقراص القطايف بالقشطة او اي حشوة مرغوبة و تقفل بشكل نصف دائرة نضغط جيدا عند الاطراف حتى لا تفتح اثناء القلينحمي زيت غزير غير مستعمل سابقا و بعد ان يسخن تماما ننزل حبات القطايف و تقلى على نار اعلى من الوسط بقليل مع تقليبها و بعد ان تشقر ترفع فورا من الزيتتوضع على ورق ماص ثم نضعها في مصفى و نصب فوقها القطر البارد و او يمكن دهنها بفرشاة بالقطر البارد حتى لا تطرى و يقدم الى جانبها طبق من القطرملاحظةالذي يحدد ان قوام مزيج القطايف صحيح هو امتدادها بسرعه اول صبها و ان تظهر الفقاعات بشكل سريع على السطحفي حالة الرغبة بتخزينها في الفريزر يفضل تخزينها محشيةفي حالة التجميد نخرجها من الفريزر و تترك ترتاح ربع ساعه حتى تطرى قليلا ثم تقلى في زيت حامي جدا