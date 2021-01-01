أبرزها الفلفل الحار .. أطعمة لا تتجاهل تناولها قبل العلاقة الزوجية



الفلفل الحار الفلفل الحار

تحتاج العلاقة الزوجية الي اهتمام من الرجل والمرأة لذلك يجب الاهتمام بالتغذية السليمة للجسم ولذلك نقدم لكي قائمة بالأطعمة المهمة قبل العلاقة الزوجية وفقال eat this



الفلفل الحار



يزيد الفلفل الحار من عملية التمثيل الغذائي ويحفز الإندورفين ، مما يجعلك تتعرق ويزيد معدل ضربات قلبك ويجعل الدم يتدفق إلى جميع المجالات الأساسية لذلك يمكنك تناول الفلفل الحار مع الاكلات المختلفة .

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المكسراتتناول وجبة خفيفة من الجوز واللوز ، واطبخها باستخدام زيوت نباتية وزيت الجوز المسمى معصورة على البارد - حيث تحتفظ هذه العناصر بالعناصر الغذائية أكثر من الأنواع المعالجة بالحرارة. تحتوي الزيوت المعصورة على البارد أيضًا على فيتامين E الضروري لموازنة هرموناتك.إن تناول سمك السلمون والتوت والبيض والشوكولاتة الداكنة سيعزز الكوليسترول الجيد (HDL).عندما يتعلق الأمر بالتوت ، نشرت دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية وجدت أن البالغين الذين تناولوا كوبًا من التوت المجمد مرة واحدة يوميًا لمدة ثمانية أسابيع شهدوا زيادة بنسبة 20? في مستويات HDL لديهم!وأظهرت الدراسات أن البورون ، وهو معدن موجود في العسل ، قد يعزز مستويات هرمون التستوستيرون في الدم ، وهو الهرمون المسؤول عن تعزيز الدافع الجنسي والنشوة الجنسية لدى الرجال والنساء. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد البورون الجسم على استقلاب واستخدام الإستروجين. استخدم العسل لتحلية شاي الجينسنج الذي يحتوي على تركيزات عالية من الجينسنوسيد. أظهرت بعض الدراسات السريرية أن الجينسنوسيد قد يساعد في تحسين الانتصاب وزيادة إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها.