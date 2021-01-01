تناوله باستمرار .. نوع من العصير يحميك من الشيخوخة والسرطان

لأوراق السدر الغنية بالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم مفعول علاجي يحارب العديد من الحالات الصحية السيئة.
تُستخدم خصائص شجرة السدر القوية المضادة للالتهابات والمطهرة في صنع مطهرات الجروح الطبيعية بينما يستخدم الزيت المستخرج من الراتينج لمزيلات العرق، علاوة على ذلك ، فإن الأوراق هي مكونات قوية للشامبو العشبي الذي يعالج قشرة الرأس وكذلك قمل الرأس.
كعامل مضاد للالتهابات ، فإن أوراق السدر تهدئ العيون المتورمة ، والخراجات ، والدمامل ، ومن ناحية أخرى ، تقاوم السمنة أيضًا.
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