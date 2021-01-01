تناوله باستمرار .. نوع من العصير يحميك من الشيخوخة والسرطان



أوراق السدر أوراق السدر



لأوراق السدر الغنية بالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم مفعول علاجي يحارب العديد من الحالات الصحية السيئة.



تُستخدم خصائص شجرة السدر القوية المضادة للالتهابات والمطهرة في صنع مطهرات الجروح الطبيعية بينما يستخدم الزيت المستخرج من الراتينج لمزيلات العرق، علاوة على ذلك ، فإن الأوراق هي مكونات قوية للشامبو العشبي الذي يعالج قشرة الرأس وكذلك قمل الرأس.



كعامل مضاد للالتهابات ، فإن أوراق السدر تهدئ العيون المتورمة ، والخراجات ، والدمامل ، ومن ناحية أخرى ، تقاوم السمنة أيضًا.

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حتى عندما تتحول شجرة السدر إلى رماد فإنها تعتبر فاعل خير للصحة وتستخدم في علاج لدغات الأفاعي.لثمار شجرة السدر الغنية بالبروتين ، قيمة غذائية عالية تعزز الطاقة وتقوي المناعة.يستخدم الجذر ، لحاء الساق أيضًا لأغراض طبية مختلفة.أثارت الجذور والسيقان واللحاء في شجر السدر ، التي تُستخدم في علاج اضطرابات الجلد والجهاز الهضمي في مجتمعات معينة ، اهتمامًا بالبحث العلمي لأنها أظهرت إمكانية إدارة السرطان والشيخوخة والسكري والأمراض المزمنة الأخرى.