ما هي خطورة عضة الكلب وهل تختلف حسب النوع؟

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خطورة عضة الكلب

تصدر كلب المذيعة الشهيرة التريند عبر محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تسببه في قطع يد جارها ودخوله في غيبوبة بسبب الهجوم عليه .

خطورة عضة الكلب
يمكن أن تسبب عضة الكلب ضررًا أوليًا هائلاً، تمزق أسنان الكلاب ، ويمكن أن يكسر فكها العظام.

ومع ذلك ، فإن السبب الأكبر وراء خطورة عضات الكلاب على البشر هو البكتيريا الموجودة في أفواه الكلاب، في حين أن هذه البكتيريا غير مؤذية للحيوان ، إلا أنها يمكن أن تسبب التهابات خطيرة للبشر.

علاوة على ذلك ، فإن الميل إلى حدوث عضات الكلاب في المنزل يجعلها خطيرة بشكل خاص لأولئك الذين تخلوا عن حذرهم.

اعتمادا على شدة اللدغة ، يمكن أن تشمل الإصابات الأولية ما يلي:

كدمات
جروح مفتوحة
كسور العظام
تمزق العضلات والأربطة
تلف العصب

كما تختلف عضة الكلب حسب نوعة بالطبع وتأثيره على الشخص، فالكلاب الشرسة تكون أكثر هجوما وحده، فالكلاب المدربة تكون عضتها أكثر خفة.

المصدر: sciencedirect

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