ما هي خطورة عضة الكلب وهل تختلف حسب النوع؟

تصدر كلب المذيعة الشهيرة التريند عبر محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تسببه في قطع يد جارها ودخوله في غيبوبة بسبب الهجوم عليه .
خطورة عضة الكلب
يمكن أن تسبب عضة الكلب ضررًا أوليًا هائلاً، تمزق أسنان الكلاب ، ويمكن أن يكسر فكها العظام.
ومع ذلك ، فإن السبب الأكبر وراء خطورة عضات الكلاب على البشر هو البكتيريا الموجودة في أفواه الكلاب، في حين أن هذه البكتيريا غير مؤذية للحيوان ، إلا أنها يمكن أن تسبب التهابات خطيرة للبشر.
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