بوصفة اقتصادية .. طريقة تحضير كفتة الحاتي



كفتة الحاتي كفتة الحاتي

تعد الكفتة من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكفتة بوصفة اقتصادية.







وإليكم طريقة تحضير الكفتة بالخطوات

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مقادير الكفتة الأقتصادية1 كوب لحم مفروم1 كوب بقسماط مطحون ناعم1 كوب ماء2 بصلة مبشورة1 ملعقة كبيرة بقدونس مفرومملحفلفل اسودبابريكاقرفةبصل بودرثوم بودرملعقة زيتربع ملعقة صغيرة ثوم مفرومطريقة تحضير الكفتة الأقتصاديةضيفي الماء إلى البقسماط فى بولة عميقة ونقلبهم معا جيدا ونتركهم لمدة 5 دقائق.-ضعي اللحم والخضروات والتواصل لخليط البقسماط، واخلطيهم حتى نحصل على خليط متجانس.شكلي الكفتة إلى كرات عريضة ونضعها فى البقسماط المطحون ونتأكد من تغليفها بالكامل بالبقسماط، وضعيها فى الفريزر لمدة نصف ساعة.اقليها فى الزيت الغزير حتى يحمر لونها.