بوصفة اقتصادية .. طريقة تحضير كفتة الحاتي

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صورة الخبر: كفتة الحاتي
كفتة الحاتي

تعد الكفتة من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكفتة بوصفة اقتصادية.



وإليكم طريقة تحضير الكفتة بالخطوات

مقادير الكفتة الأقتصادية
1 كوب لحم مفروم

1 كوب بقسماط مطحون ناعم

1 كوب ماء

2 بصلة مبشورة
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح

فلفل اسود

بابريكا

قرفة

بصل بودر

ثوم بودر

ملعقة زيت

ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم


طريقة تحضير الكفتة الأقتصادية
ضيفي الماء إلى البقسماط فى بولة عميقة ونقلبهم معا جيدا ونتركهم لمدة 5 دقائق.

-ضعي اللحم والخضروات والتواصل لخليط البقسماط، واخلطيهم حتى نحصل على خليط متجانس.

شكلي الكفتة إلى كرات عريضة ونضعها فى البقسماط المطحون ونتأكد من تغليفها بالكامل بالبقسماط، وضعيها فى الفريزر لمدة نصف ساعة.

اقليها فى الزيت الغزير حتى يحمر لونها.

المصدر: eatthis

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