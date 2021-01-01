زوجة الرئيس الأمريكي تعلق أنباء بشأن الصحة العقلية لبيدن



زوجة الرئيس الأمريكي زوجة الرئيس الأمريكي

رفضت سيدة أمريكا الأولى، جيل بايدن، المخاوف المتعلقة بشأن الصحة العقلية لزوجها بعد أن دعت المرشحة الجمهورية للرئاسة نيكي هايلي إلى إجراء اختبارات إلزامية للقدرات العقلية للمرشحين السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.



وقالت جيل بايدن لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، جيل بايدن، إن هذا الأمر “سخيف”.



واستشهدت بجدول السفر الصارم لجو بايدن كدليل على صحته الجيدة، مشيرة إلى زيارته المفاجئة الأخيرة إلى كييف.

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وقالت: “كم عدد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 30 عاما الذين يمكنهم السفر إلى بولندا، وركوب القطار؟ ويسافر تسع ساعات أخرى إلى أوكرانيا، ويقابل الرئيس زيلينسكي؟ لذا، انظر إلى الرجل”.وأضافت عن زوجها، البالغ من العمر 80 عاما: “انظروا ماذا يفعل.. انظروا إلى ما يستمر في فعله كل يوم”.وردا على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن زوجها سيخضع لاختبار القدرة العقلية هذا، أجابت جيل بايدن، “لن نناقش أبدا شيئا كهذا”.وتأتي تصريحات السيدة الأولى بعد أن قالت المرشحة الجمهورية للرئاسة في وقت سابق من هذا الشهر إن الولايات المتحدة بحاجة إلى “تجاوز الأفكار القديمة وأسماء الماضي الباهتة” قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.