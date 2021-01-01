جنوح سفينة حاويات جديدة في قناة السويس .. تفاصيل

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أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع أن الهيئة دفعت بأربع قاطرات للتعامل مع جنوح لسفينة حاويات خلال عبورها للقناة.



مصر.. جنوح سفينة حاويات في قناة السويس والدفع بأربع قاطرات للتعامل معهاشركة سعودية توقع عقدا مع قناة السويس لتأسيس شركة جديدة

وأفاد الفريق أسامة ربيع بأن أعمال الإنقاذ البحري مستمرة للتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات "MSC ISTANBUL"، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.



وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربع قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن والقاطرات مساعد 1 ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5، ومن المقرر انضمام القاطرة بركة 1 للمشاركة في أعمال التعويم.

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ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.