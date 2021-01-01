فيريرا يعلن .. قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

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صورة الخبر: فيريرا
فيريرا

عاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك لقائمة فريقه من جديد لمواجهة الترجي.

ويلعب الزمالك ضد الترجي مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وغاب الونش منذ عدة شهور بعدما تعرض للإصابة قبل أن يعود مجددا.

كذلك يغيب كل من عمر جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمود شبانة – محمد طارق – أحمد فتوح
الوسط: عمرو السيسي – نبيل عماد – محمد أشرف – أحمد مصطفى "زيزو" – إبراهيما نداي – يوسف أسامة – سيف جعفر – سيد عبد الله – مصطفى شلبي – أحمد بلحاج

الهجوم: سيف الدين الجزيري – سامسون أكينيولا – ناصر منسي

المصدر: filgoal

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