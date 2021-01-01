فيديو .. الجيش الروسي يدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية

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صورة الخبر: تدمير مركز قيادة القوات الأوكرانية
تدمير مركز قيادة القوات الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير مركز القيادة والمراقبة التابع لـ الجيش الأوكراني، من قبل مدفع "نونا 2إس 9".

وقالت الدفاع الروسية، عبر “تليجرام”: "في سياق عمليات الاستطلاع والبحث، اكتشف مظليون الاستطلاع التابعون للمركز، نقطة تجمع قوات لفصيلة من النازيين الأوكرانيين الذين استقروا فيها".

وأضافت: "تم نقل إحداثيات مواقع العدو على الفور إلى نقطة التحكم في المدفعية بعد ذلك، قامت أطقم مدفعية نونا ذاتية الدفع وبمساعدة مسيرة لتصحيح المسار بدك معاقل القوات الأوكرانية، وتم القضاء على جميع من فيها".

وأشار إلي أنه في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية، ضربت أطقم وحدات المدفعية ذاتية الدفع، قوات العدو المتمركزة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.

https://twitter.com/i/status/1632378263103209479

المصدر: تليجرام

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