فيديو .. الأرصاد : هذا موعد انتهاء الموجة الترابية وانخفاض درجة الحرارة

كشفت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون آخر العاصفة الترابية التي ضربت مناطق من البلاد.
وتابعت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرؤية الأفقية تبدأ تتضح من الغد بعد زوال العاصفة الترابية.
ولفتت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى درجة الحرارة بلغت ذروتها اليوم 34 درجة، وتنخفض غدًا بمعدل 10 درجات.
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