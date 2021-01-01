فيديو .. الأرصاد : هذا موعد انتهاء الموجة الترابية وانخفاض درجة الحرارة

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صورة الخبر: موعد انتهاء الموجة الترابية
موعد انتهاء الموجة الترابية

كشفت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون آخر العاصفة الترابية التي ضربت مناطق من البلاد.

وتابعت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرؤية الأفقية تبدأ تتضح من الغد بعد زوال العاصفة الترابية.

ولفتت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى درجة الحرارة بلغت ذروتها اليوم 34 درجة، وتنخفض غدًا بمعدل 10 درجات.

وأردفت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: يستمر انخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع، وتتراوح بين 22 و23 درجة، وتستمر التقلبات الجوية، موضحة أن الأجواء الشتوية مستمرة.



شبورة مائية على الطرق
واختتمت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية على الطرق في الفترة الصباحية، مطالبة بعدم التسرع في تخفيف الملابس.

المصدر: elbalad

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