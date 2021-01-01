كل ما تريد معرفته حول متلازمة تململ الساقين



متلازمة تململ الساقين متلازمة تململ الساقين

متلازمة تململ الساقين ، والمعروفة أيضًا بمرض ويليس إكبوم ، هي حالة شائعة في الجهاز العصبي تسبب دافعًا لا يقاوم لتحريك الساقين.



أعراض متلازمة تململ الساقين

يتمثل العرض الرئيسي لمتلازمة تململ الساقين في الرغبة الشديدة في تحريك ساقيك.



يمكن أن يسبب أيضًا إحساسًا مزعجًا بالزحف في القدمين والساقين والفخذين.

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غالبًا ما يكون الإحساس أسوأ في المساء أو في الليل، في بعض الأحيان ، تتأثر الذراعين أيضًا.ترتبط متلازمة تململ الساقين أيضًا بالارتعاش اللاإرادي في الساقين والذراعين ، والمعروف باسم حركات الأطراف الدورية (PLM).يعاني بعض الأشخاص من أعراض متلازمة تململ الساقين من حين لآخر ، بينما يعاني البعض الآخر من أعراض متلازمة تململ الساقين كل يوم.يمكن أن تختلف الأعراض من خفيفة إلى شديدة، في الحالات الشديدة ، يمكن أن تكون متلازمة تململ الساقين مزعجة للغاية وتعطل الأنشطة اليومية للشخص.ما الذي يسبب متلازمة تململ الساقين؟في معظم الحالات ، لا يوجد سبب واضح لمتلازمة تململ الساقين.يُعرف هذا باسم مجهول السبب أو متلازمة تململ الساقين الأولية ، ويمكن أن ينتشر في العائلات.يعتقد بعض أطباء الأعصاب (المتخصصين في علاج الحالات التي تؤثر على الجهاز العصبي) أن أعراض متلازمة تململ الساقين قد يكون لها علاقة بكيفية تعامل الجسم مع مادة كيميائية تسمى الدوبامين.