تطلق هواوى هاتفا شبابيا جديدا بسعر منافس

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كشفت شركة هواوي، عن هاتف شبابي جديد ضمن سلسلة الفئة المتوسطة Nova، والتي تأتي كمنافس لتشكيلة أوبو "رينو" من حيث السعر والمواصفات.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، وسعت هواوي تشكيلة Nova 10، بإصدار جديد للشباب ينطلق تحت اسم Nova 10 Youth Edition، وهو يعد أرخص جهاز في سلسلة الفئة الفئة المتوسطة التي تضم 5 إصدارات حتي الآن.



مواصفات هاتف هواوي Nova 10 Youth Edition

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منحت هواوي هاتف Nova 10 Youth، تصميم مشابه لطراز الشركة السابق Nova 10 SE، ولكن الإصدار الشبابي الجديد يتميز بشاشة بوجود شاشة أرخص من نوع IPS LCD، بدلا من OLED، كما يتميز بوحدة كاميرا لامعة على شكل كبسولة في الخلف.يأتي هاتف هواوي Nova 10 Youth Edition، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 2388 × 1080 بكسل، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز .يتم تشغيل هاتف هواوي Nova 10 Youth Edition، بمعالج Snapdragon 680 من كوالكوم، والذي يأتي مقترنا بوحدة معالجة الرسومات Adreno 610 ، إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت للتخزين الداخلي.يحتوي هاتف هواوي Nova 10 Youth Edition، على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، ويعمل بنظام التشغيل الصيني HarmonyOS 2.0.1 .ويبلغ سمك هاتف "نوفا" الجديد، حوالى 7.94 ملميتر، ويبلغ وزنه حوالى 191 جرام، ويحتوي الهاتف على مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ويدعم الهاتف تشغيل شبكات الجيل الرابع فقط.وبالنسبة للكاميرات، يحتوى هاتف هواوي Nova 10 Youth Edition، على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما تتميز الواجهة الأمامية بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل داخل فتحة ثقب على الشاشة.سعر هاتف هواوي Nova 10 Youth Editionيتوفر اتف هواوي Nova 10 Youth Edition، بلونين هما: الأزرق و الأسود، مقابل سعر يبدأ من 246 دولار (أي ما يعادل 7500 جنيه مصري)، لمتغير بسعة 8 + 128 جيجابايت.