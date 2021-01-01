يظهر هاتف Moto G Stylus (2023) على منصة Geekbench ليتم الكشف عن مواصفاته



Moto G Stylus (2023) Moto G Stylus (2023)

ظهر هاتف Moto G Stylus (2023)، والذي يحمل الاسم الرمزي Geneva ورقم الطراز XT2315، على قاعدة بيانات Geekbench بمواصفاته الرئيسية.



ووفقًا لقاعدة البيانات المرجعية، يعمل هاتف Motorola Moto G Stylus (2023) بنظام Android 13 ويحتوي على ذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت. ومع ذلك، تدعي الشائعات أن الهاتف سيأتي ايضًا بسعة تصل إلى 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين 256 جيجابايت.



يتم تشغيل Moto G Stylus (2023) بواسطة معالج MediaTek ثماني النواة، حيث يحتوي على ستة نوى مسجلة بتردد 1.80 جيجاهرتز ونواة بترد 2 جيجاهرتز، مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون جزءًا من شريحة Helio G85/G88.

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لم تكشف Geekbench عن أي مواصفات أخرى لجهاز Moto G Stylus (2023)، ولكن بفضل الصور المسربة، علمنا ان الهاتف ستحتوي على شاشة مثقبة وسيتميز بإعداد كاميرا مزدوج بالجزء الخلفي يتضمن كاميرا بدقة 50 ميجابكسل.سيأتي Motorola Moto G Stylus (2023) مع قلم وسيتميز بمنفذ USB-C في أسفله محاطًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وميكروفون وشبكة مكبر صوت.سيحتوي الهاتف على زر التحكم في الصوت على الإطار الأيمن، مرتبطًا بزر الطاقة، والذي يمكن أن يحتوي على مستشعر بصمة الأصبع مدمج.يشاع أن Moto G Stylus (2023) سيأتي باللون الأسود والرمادي.