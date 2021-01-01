يظهر هاتف Moto G Stylus (2023) على منصة Geekbench ليتم الكشف عن مواصفاته

ظهر هاتف Moto G Stylus (2023)، والذي يحمل الاسم الرمزي Geneva ورقم الطراز XT2315، على قاعدة بيانات Geekbench بمواصفاته الرئيسية.
ووفقًا لقاعدة البيانات المرجعية، يعمل هاتف Motorola Moto G Stylus (2023) بنظام Android 13 ويحتوي على ذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت. ومع ذلك، تدعي الشائعات أن الهاتف سيأتي ايضًا بسعة تصل إلى 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين 256 جيجابايت.
يتم تشغيل Moto G Stylus (2023) بواسطة معالج MediaTek ثماني النواة، حيث يحتوي على ستة نوى مسجلة بتردد 1.80 جيجاهرتز ونواة بترد 2 جيجاهرتز، مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون جزءًا من شريحة Helio G85/G88.
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