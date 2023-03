إعدادات لحماية الخصوصية في تيك توك وكيفية استخدامها

تيك توك تيك توك

يُعد تطبيق تيك توك (TikTok) أحد أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي بين المراهقين بشكل خاص. فهو يقدم لهم كمية لا نهائية من مقاطع الفيديو المسلية. لكن يتعرض العديد من الأطفال والمراهقين الذين يشاركون مقاطع فيديو خاصة بهم في تيك توك إلى المضايقات والسخرية. وهناك أيضًا مخاوف من ظهور مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد عنيفة أو غير أخلاقية، بالإضافة إلى المستخدمين المجهولين الذين يرسلون رسائل غير لائقة.



فإذا كان لديك أبناء مراهقين يمتلكون حسابات في تطبيق تيك توك، أو تستخدمه أنت، من المهم أن تتعرف على جميع الميزات والإعدادات التي يوفرها تيك توك للمساعدة في تعزيز الخصوصية، والحماية من المتابعين غير المرغوب فيهم، ومنع ظهور مقاطع الفيديو التي تضم مشاهد غير لائقة أو عنيفة. ويمكنك تطبيق هذه الإعدادات في حسابك أو حسابات أبنائك في تيك توك، ومن هذه الإعدادات والميزات ما يلي:



1- اجعل حسابك خاص في تيك توك:

أسهل طريقة للحفاظ على خصوصيتك في تيك توك هي جعل حسابك (خاص) private، لتحديد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية المحتوى الذي تشاركه في التطبيق. وللقيام بذلك؛ اتبع الخطوات التالية:

قد يعجبك أيضا...

انتقل إلى تطبيق تيك توك في هاتفك.انقر فوق زر (Profile) الظاهر في الجهة اليُمنى السفلية من الشاشة الرئيسية في التطبيق.انقر فوق زر القائمة الثلاثي الخطوط الظاهر في الجهة اليُمنى العُلوية.انقر فوق خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy، وانتقل إلى (الخصوصية) Privacy.فعّل خيار (الحساب الخاص) Private accountبعد التغيير إلى حساب خاص، يمكن فقط للمستخدمين الذين توافق عليهم متابعة حسابك ومشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك، ولكن يُسمح للمتابعين الذين تابعوك قبل تغيير حسابك إلى خاص بالاستمرار في مشاهدة كل ما تشاركه في حسابك. إذا كانت هذه مشكلة، يمكنك حظر أي متابعين لا ترغب في أن يشاهدوا مقاطع الفيديو التي تشاركها.2- فعّل ميزة Profile view history لمعرفة كل من يشاهد حسابك:إذا كان لديك حساب عام وكان عمرك يزيد عن 16 عامًا، يمكن لأي شخص في تيك توك الوصول إلى ملفك ومشاهدة مقاطع الفيديو الموجودة فيه، إذ تُعين حسابات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا تلقائيًا في وضع (خاص) Private وخلاف ذلك تكون الحسابات عامة تلقائيًا ويمكن لأي أحد مشاهدة محتواها.بالنسبة للعديد من المستخدمين، يجدون أن الوصول إلى حسابهم بسهولة فرصة لمشاهدة المحتوى الخاص بهم في جميع أنحاء العالم، ولا يرغبون في تغيير إعدادات حسابهم ليصبح خاص.فإذا كنت لا ترغب في تغيير حسابك إلى خاص، لكنك لا ترغب في أن يشاهد المحتوى الذي تشاركه بعض الأشخاص، يمكنك الاستفادة من ميزة (Profile view history) لمعرفة من شاهد حسابك في آخر 30 يومًا، وإذا وجدت شخصًا لا ترغب في أن يصل إلى حسابك مرة أخرى، يمكنك حظره دون الاضطرار إلى تغيير إعدادات حسابك لجعله خاص.ولتفعيل هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:افتح تطبيق تيك توك، ثم انتقل إلى حسابك وانقر فوق زر القائمة الثلاثي الخطوط الظاهر في الجهة اليُمنى العُلوية.انقر فوق خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy، وانتقل إلى (الخصوصية) Privacy.انقر فوق خيار (مشاهدات الحساب) Profile views، ثم فعّل خيار (سجل مشاهدات الحساب) Profile view history.ستتمكن بعد ذلك من رؤية كل من شاهد حسابك في آخر 30 يومًا.إعدادات الخصوصية في تيك توك وكيفية استخدامها3- امنع المستخدمين من تنزيل مقاطع فيديو التي تشاركها:يمكن لأي شخص يشاهد مقطع فيديو شاركته في تيك توك تنزيله باستخدام ميزة تنزيل الفيديو المضمنة في التطبيق. وإذا كنت لا ترغب في السماح بتنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بك، يمكنك تعطيل هذه الميزة التي تكون مفعّلة تلقائيًا في التطبيق، باتباع الخطوات التالية:انتقل إلى تطبيق تيك توك، ثم انقر فوق زر (Profile) الظاهر في الجهة اليُمنى السفلية من الشاشة الرئيسية في التطبيق.انقر فوق زر القائمة الثلاثي الخطوط الظاهر في الجهة اليُمنى العُلوية.انقر فوق خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy، وانتقل إلى (الخصوصية) Privacy.انقر فوق خيار (التنزيلات) Downloads الظاهر في قسم (التفاعلات) Interactions.عطّل خيار (تنزيلات الفيديو) Video downloads.إعدادات الخصوصية في تيك توك وكيفية استخدامهاهناك طرق أخرى يمكن للأشخاص استخدامها لتنزيل مقاطع الفيديو التي تشاركها، مثل: استخدام ميزة تسجيل الشاشة المدمجة في بعض الهواتف أو تنزيل تطبيقات تابعة لجهات خارجية مصممة خصوصًا لتنزيل مقاطع الفيديو من تيك توك، ولكن هذا الإعداد سيمنع إحدى الطرق السهلة والأكثر شيوعًا لتنزيل مقاطع الفيديو من تيك توك.4- امنع تيك توك من التوصية بمتابعة حسابك للآخرين:يقترح تيك توك حسابك للمتابعة على عدة مجموعات، منها: جهات الاتصال المخزنة في هاتفك، وأصدقائك في فيسبوك، وغيرهم. ولكن يمكنك منع تيك توك من اقتراح حسابك على أشخاص آخرين، مما يجعل العثور على حسابك صعبًا. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:انتقل إلى حسابك في تيك توك بالنقر فوق زر (Profile) الظاهر في الجهة اليُمنى السفلية من الشاشة الرئيسية في التطبيق.انقر فوق زر القائمة الثلاثي الخطوط الظاهر في الجهة اليُمنى العُلوية.انقر فوق خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy، وانتقل إلى (الخصوصية) Privacy.انقر فوق خيار (اقتراح حسابك للآخرين) Suggest your account to others، ثم عطّل جميع الخيارات التي ستظهر في الشاشة.امنع تيك توك من التوصية بمتابعة حسابك للآخرين5- تقييد من يمكنه الإشارة إلى حسابك في تيك توك:يمكن لأي شخص يعرف اسم المستخدم لحسابك في تيك توك الإشارة إليك في مقاطع فيديو منشورة في التطبيق أو الإشارة إليك في التعليقات. وإذا أشار شخص ما إلى حسابك في مقاطع فيديو لا تريد رؤيتها أو في بعض التعليقات كوسيلة للمضايقة، يمكنك منع أي شخص من الإشارة إلى حسابك عن طريق تغيير إعدادات الخصوصية باتباع الخطوات التالية:انتقل إلى حسابك في تيك توك بالنقر فوق زر (Profile) الظاهر في الجهة اليُمنى السفلية من الشاشة الرئيسية في التطبيق.انقر فوق زر القائمة الثلاثي الخطوط الظاهر في الجهة اليُمنى العُلوية.انقر فوق خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy، وانتقل إلى (الخصوصية) Privacy.انقر فوق خيار (الإشارات والعلامات) Mentions and tags، واختر الأنسب من الإعدادات التالية:من يمكنه الإشارة إلى حسابك (Who can tag you): اختر (الجميع) Everyone، أو (الأشخاص الذين تتابعهم) People you follow، أو (الأشخاص الذين يتابعونك) People that follow you back، أو (لا أحد) No one.من يمكنه أن يذكرك (Who can mention you): اختر (الجميع) Everyone، أو (الأشخاص الذين تتابعهم) People you follow، أو (الأشخاص الذين يتابعونك) People that follow you back، أو (لا أحد) No one.تقييد من يمكنه الإشارة إلى حسابك في تيك توك6- أوقف الرسائل المباشرة من الأشخاص الذين لا تعرفهم:يستخدم العديد من الأشخاص الرسائل المباشرة (Direct messages) في تيك توك لمضايقة الآخرين وإرسال رسائل غير مرغوب فيها. ولكن يمكنك منع حدوث ذلك في حسابك عن طريق تغيير إعدادات الخصوصية، باتباع الخطوات التالية:انتقل إلى حسابك في تيك توك بالنقر فوق زر (Profile) الظاهر في الجهة اليُمنى السفلية من الشاشة الرئيسية في التطبيق.انقر فوق زر القائمة الثلاثي الخطوط الظاهر في الجهة اليُمنى العُلوية.انقر فوق خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy، وانتقل إلى (الخصوصية) Privacy.انقر فوق خيار (الرسائل المباشرة) Direct messages، واضبط الإعدادات التالية:من يمكنه إرسال رسائل مباشرة (Who can send you direct messages): اختر (الأشخاص الذين تتابعهم ويتابعونك، والأشخاص الذين أرسلت إليهم رسائل) Followers that follow you back, People you sent messages to، أو (لا أحد) No one.تفضيلات الرسالة (Message preference): في هذا القسم ستجد خيار (Filtered requests) الذي يمكنك تفعيله لتصل الرسائل من الأشخاص الذين يشتبه تيك توك في أنهم غير مرغوب فيهم إلى قسم Filtered requests وليس في صندوق الوارد الأساسي.