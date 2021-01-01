تكشف تسريبات مصورة عن تصميم ومواصفات Moto G Power 2023



Moto G Power 2023 Moto G Power 2023

رصد هاتف Moto G Power 2023 في تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد مؤخراً، والتي أوضحت تفاصيل تصميم ومواصفات هذا الإصدار.



تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Moto G Power 2023 خلال الفترة القادمة، ولقد إستعرضت مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر Onleaks وMySmartPrice تفاصيل تصميم الهاتف الذي يضم كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة.



أيضاً يتميز Moto G Power 2023 بإطارات كبيرة إلى حد ما في محيط الشاشة، مع اثنان من الأزرار في الجانب الأيمن.

قد يعجبك أيضا...

كما تأتي وحدة الكاميرة الخلفية للهاتف بثلاثة من المستشعرات، ويتميز الهاتف بأبعاد 163.1 في 74.8 في 8.4 أو 10مم مع الجزء البارز لوحدة الكاميرة.وتقدم موتورولا الهاتف بحجم شاشة 6.5 إنش، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل حول معدل التحديث أو دقة عرض الشاشة.من جانب أخر يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ومكبرات صوتية grille في الجزء السفلي، ويأتي زر التشغيل وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الإطار الأيمن للهاتف، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل، ومن المتوقع أن تقدم موتورولا هاتف Moto G Power 2023 قريباً في الأسواق.