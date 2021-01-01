تكشف تسريبات مصورة عن تصميم ومواصفات Moto G Power 2023

رصد هاتف Moto G Power 2023 في تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد مؤخراً، والتي أوضحت تفاصيل تصميم ومواصفات هذا الإصدار.
تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Moto G Power 2023 خلال الفترة القادمة، ولقد إستعرضت مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت عبر Onleaks وMySmartPrice تفاصيل تصميم الهاتف الذي يضم كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة.
أيضاً يتميز Moto G Power 2023 بإطارات كبيرة إلى حد ما في محيط الشاشة، مع اثنان من الأزرار في الجانب الأيمن.
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