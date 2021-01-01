الذكاء الاصطناعي يضعف قدرة البشر على اتخاذ القرارات

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعرب خبراء التكنولوجيا، عن مخاوفهم بشأن النمو السريع للذكاء الاصطناعي، وقدرته على استبعاد الخيارات والقرارات البشرية، بحسب ما تقرير نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وبحسب التقرير، فقد سلط مسح لخبراء الذكاء الاصطناعي أجراه مركز الأبحاث الأمريكي مركز بيو للأبحاث الضوء على بعض المخاوف الرئيسية.

وجاء بالتقرير: "يوجد اتفاق عام اليوم على أن الآلات الذكية والروبوتات والأنظمة المدعومة في الغالب بالتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ستزداد بسرعة وتطورًا من الآن وحتى عام 2035".

وأضاف: "نظرًا لأن الأفراد يتبنون هذه التقنيات بشكل أعمق لزيادة وتحسين وتبسيط حياتهم، فإنهم مدعوون باستمرار إلى الاستعانة بمصادر خارجية لمزيد من صنع القرار والاستقلالية الشخصية للأدوات الرقمية.

وتابع: "بعض المحللين لديهم مخاوف بشأن الكيفية التي أصبحت بها الأنظمة التجارية والحكومية والاجتماعية أكثر آلية.. إنهم يخشون أن يفقد البشر القدرة على ممارسة الحكم واتخاذ القرارات بشكل مستقل عن هذه الأنظمة".

ويشير التقرير، أيضًا إلى أهمية الذكاء الاصطناعي، والفوائد العديدة التي يمكن أن يتمتع بها للبشر، وقد شارك في البحث 540 خبيراً في المجال يجيبون على أسئلة محددة، وقيل إن غالبيتهم أثاروا مخاوف بشأن الشركات والحكومات التي لا تحترم الرغبة البشرية في السيطرة على القرارات، وحتى أن بعض الخبراء أثاروا مخاوف من أن الناس قد سمحوا بالفعل للذكاء الاصطناعي والآلات باتخاذ الكثير من القرارات اليومية نيابة عنهم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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