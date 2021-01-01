يتابعون العلماء الحالة الصحية لرواد المحطة الفضائية الذين تم تمديد فترة مهمتهم على المحطة

أعلن مدير مشروع SIRIUS العلمي سيرغي بونوماريف أن العلماء في معهد المشكلات الطبية الحيوية الروسي يتابعون عن كثب الحالة الصحية لرواد الفضاء الذين مددت فترة إقامتهم على متن المحطة.
وفي مقابلة حول الموضوع قال بونوماريوف: "الخبراء في المعهد سيحللون كل المؤشرات الطبية لرواد المحطة الفضائية الذين أجبروا على البقاء على متن المحطة لمدة 6 أشهر إضافية.. بالطبع ، كل تمديد للرحلة هو بيانات لا تقدر بثمن تتم معالجتها وتحليلها بعناية من أجل تطوير بيولوجيا الفضاء والطب".
وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أعلنت في وقت سابق أن مهمة رائديها، سيرغي بوكوبييف، ودميتري بيتيلين، ورائد وكالة ناسا، فرانك روبيو، سيتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية حتى 27 سبتمبر القادم بسبب الحالة الطارئة التي وقعت للمركبة التي أقلتهم إلى المحطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!