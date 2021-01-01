تخفض ولاية نيفادا ضرائب تيسلا لـ 20 عاماً



تيسلا تيسلا

حصلت تيسلا على دعم من ولاية نيفادا حيث أقر حاكم الولاية تخفيض ضرائب الشركة لمدة 20 عاماً قادمة، ما سيوفر على الشركة 330 مليون دولار من الضرائب.



أتي الإعفاء بعد إعلان تيسلا عن استثمار جديدة في الولاية بقيمة 3.6 مليار دولار، والذي سيضيف مصنعين جديدين إلى المجمع الصناعي للشركة في الولاية وذلك لإنتاج حزم بطاريات شاحنة تيسلا سيمي، وحزم بطاريات السيارات المعروفة باسم 4680.



سيشمل التخفيض الضريبي إعفاءً كاملاً في الضرائب العقارية وضريبة الأعمال لمدة 10 سنوات، وتخفيضاً لمدة 20 سنة في ضرائب المبيعات من 7.6% إلى 5.35%، وستذهب الضرائب بحسب مسؤول في الولاية لدعم التعليم بشكل أساسي وبعض نفقات الولاية الأخرى.

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في حين أنه يتوقع لتيسلا توفير 330 مليون دولار من الإعفاءات، فإن تقدير ما ستحصل عليه الولاية نفسها يقارب 766 مليون دولار، أي أن جميع الأطراف ستكون مستفيدة.