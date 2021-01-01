يقدم الوكيل أول زيادة على أسعار بيجو 3008 موديل 2023



بيجو 3008 بيجو 3008

خلال الفترة الماضية طرحت شركة مانسكو وكيل بيجو في مصر أول زيادة رسمية على موديل 2023 من بيجو 3008 التي تنتمي لفئة SUV، وبذلك أصبحت أسعاره كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى Active بسعر مليون و50 ألف جنيه (بعد زيادة 20 ألف جنيه).



- فئة ثانية Allure بسعر مليون و150 ألف جنيه (بعد زيادة 20 ألف جنيه).

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثالثة GT بسعر مليون و275 ألف جنيه (بعد زيادة 20 ألف جنيه).- فئة ثالثة GT بفرش داخلي أحمر بسعر مليون و285 ألف جنيه (بعد زيادة 20 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يحمل محرك مكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك لناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية المتاحة بالفئة الأولى من هذا الموديل من السيارة في السوق المحلي التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- كاميرا خلفية.- مثبت سرعة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.أما الفئات الأعلى من السيارة فتضم تجهيزات أخرى من أهمها:- نظام لتشغيل وإيقاف المحرك الموفر في استهلاك الوقود.- سنسور أمامي وخلفي.- وسائد هوائية جانبية.- فرش داخلي من الجلد.- نظام تدليك بمقاعد السيارة.- فتحة سقف كهربائية.