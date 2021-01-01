تبني الولايات المتحدة 7 أقمار صناعية لتتبع الصواريخ الصينية

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منحت وكالة تطوير الفضاء الأمريكية (SDA) لشركة Raytheon Technologies عقدًا بقيمة 250 مليون دولار، لتصميم وتطوير سبعة أقمار صناعية للتحذير من الصواريخ وتتبعها.



هذا ويقال إن الاتفاقية جزء من جهود البلاد لمساعدة قيادتها في المحيطين الهندي والهادئ في مراقبة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت الصينية.



وسيتم دمج الأقمار الصناعية الجديدة في الأقمار الصناعية المدارية المنخفضة "Tranche 1" التابعة لـ SDA لتحسين القدرة على تتبع الصواريخ العالمية.

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ووفقًا لمسؤول Raytheon ، Dave Broadbent ، فإن تطوير الأقمار الصناعية "المرنة" و "المعقولة التكلفة" سيعزز قدرة أمريكا على تعقب التهديدات الناشئة.وأضاف: "سيكون الاستمرار في تطوير هذه البنية مع SDA وشركائنا في الصناعة أولوية قصوى بالنسبة لنا في الأشهر المقبلة".وبالإضافة إلى تسليم الأقمار الصناعية ، ستزود Raytheon SDA بالدعم اللازم للإطلاق والعمليات الأرضية.هذا وأجرت الصين سلسلة من تجارب الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بما في ذلك واحدة في عام 2021 أذهلت الغرب بشدة.