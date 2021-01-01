تبني الولايات المتحدة 7 أقمار صناعية لتتبع الصواريخ الصينية

منحت وكالة تطوير الفضاء الأمريكية (SDA) لشركة Raytheon Technologies عقدًا بقيمة 250 مليون دولار، لتصميم وتطوير سبعة أقمار صناعية للتحذير من الصواريخ وتتبعها.
هذا ويقال إن الاتفاقية جزء من جهود البلاد لمساعدة قيادتها في المحيطين الهندي والهادئ في مراقبة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت الصينية.
وسيتم دمج الأقمار الصناعية الجديدة في الأقمار الصناعية المدارية المنخفضة "Tranche 1" التابعة لـ SDA لتحسين القدرة على تتبع الصواريخ العالمية.
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