أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 5-3-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية

أسعار العملات
سجلت أسعار العملات اليوم الأحد 5-3-2023، مقابل الجنيه المصري، في مستهل التعاملات بأولي أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، تباين بسعري الشراء والبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب شاشات التداول اللحظية و المواقع الرسمية للبنوك المختلفة.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.65 جنيه للشراء، و 30.75 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.55 جنيه للشراء، و 32.67 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.71 جنيه للشراء، و 36.84 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.16 جنيه للشراء، و 8.19 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.82 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.34 جنيه للشراء، و 8.37 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.
بنك مصر: 30.57 جنيه للشراء، و 30.67 للبيع.
البنك التجارى الدولى: 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.34 جنيه للشراء، و 32.73 للبيع.
بنك مصر: 32.36 جنيه للشراء، و 32.62 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.60 جنيه للشراء، و 32.83 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 32.47 جنيه للشراء، و 32.84 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.45 جنيه للشراء، و 36.91 للبيع.
بنك مصر: 36.50 جنيه للشراء، و 36.95 للبيع.
بنك البركة: 36.66 جنيه للشراء، و 37.03 للبيع.
ميد بنك: 36.54 جنيه للشراء، و 36.88 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
بنك مصر: 8.13 جنيه للشراء، و 8.17 للبيع.
بنك سايب: 8.05 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع.
بنك المشرق: 8.09 جنيه للشراء، و 8.20 للبيع،
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.25 جنيه للشراء، و 99.96 للبيع.
بنك مصر: 96.30 جنيه للشراء، و 99.93 للبيع.
بنك الكويت الوطنى: 94.35 جنيه للشراء، و 100.54 للبيع.
المصرف المتحد: 92.93 جنيه للشراء، و 100.29 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.32 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.
بنك مصر: 8.33 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.29 جنيه للشراء، و 8.35 للبيع.
بنك البركة: 8.23 جنيه للشراء، و 8.37 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
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