تعرف على أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم.. والفراولة بـ 12 جنيها

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شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور، اليوم الأحد 5 مارس 2023 ، حالة من الاستقرار في معظم أصناف الفاكهة ويضاف 3 إلى 5 جنيهات للسعر للكيلو في التجزئة.



الجريب فروت ما بين 7 إلى 15 جنيها.



- برتقال سكرى من 4 الى 6 جنيهات.

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- برتقال بلدي من 3 إلى 5 جنيهات.- برتقال ابوسرة 4 إلى 7 جنيهات.- برتقال يوسفي 5 إلى 11 جنيها.- الكنتالوب من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو .-المانجو مستورده من 30 إلى 60 جنيه.-بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 10 إلى 15 جنيها.- البلح الأسواني ما بين 7 إلى 17 جنيها للكيلو.- كيلو البلح السيوي ما بين 25 إلى 30 جنيهاً للكيلو.-بلح بارحي 22 إلى 26 جنيها للكيلو.- جوافة من 6 إلى 20 جنيه للكيلو.- الفراولة 6 إلى 12 جنيها للكيلو.من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.كما بلغت صادرات المنتجات الزراعية حوالي 6.5 مليون طن من 350 ‏سلعة زراعية إلى 160سوق خارجي يتم نفاذ الصادرات الزراعية لها وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الاسواق ما يزيد عن 83 سوقا.