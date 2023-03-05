أسعار الذهب اليوم الأحد 5-3-2023 بمحلات الصاغة



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم بمحلات الصاغة ببداية تعاملات اليوم الأحد 5 مارس 2023 حيث جاءت الأسعار كالتالي:-







أسعار الذهب في مصر اليوم 5-3-2023 بمحلات الصاغة



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سعر جرام الذهب عيار 21سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 1830 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 24وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 2091 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 بمحلات الصاغةوصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1568 جنيها.سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة في مصرسجل سعر الجنيه الذهب 14640 جنيها.السوق العالمي للذهبعالميا شهدت أسواق الذهب أسبوعا مثيرا في مسيرة المعدن النفيس، حيث سيطر فيه الهبوط على أسعار السلع بشكل عام بعد أن عاد الدولار الأمريكي للسيطرة على مجريات الأمور بدعم من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات التضخم القوية.وفي المقابل شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا في الأسواق ليسجل 5 أسابيع متتالية من الارتفاع وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالي مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%.وأشار البنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه يوم الأربعاء الماضي والذي يناقش تفاصيل اجتماعه الأخير بداية فبراير الذي شهد رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق ما بين 4.5% - 4.75%، إلى أن البنك مستمر في مواجهة التضخم حتى الوصول إلى الهدف عند 2 % وذلك عن طريق الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.ويقبل المستثمرين على الاستثمار في الدولار مقابل الذهب عندما ترتفع أسعار الفائدة إذ أن هناك علاقة عكسية بين الجانبين.