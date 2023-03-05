أسعار الدواجن بالأسواق المصرية اليوم

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الدواجن بالأسواق المصرية اليوم

صورة الخبر: أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 مارس 2023، حالة من الانخفاض الطفيف اليوم في السوق المحلية نظراً للإفراج مؤخراً عن كميات من مكونات الأعلاف خلال الفترة الماضية.
وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة من 71 إلى 73 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات بـ 78 جنيها للكيلو الواحد حسب المنطقة.
بينما تراوحت أسعار كيلو الفراخ الحمراء (الساسو) في المزارع بحوالي 110 جنيها للكيلو ويصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهاً.
كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 100 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 105 جنيهاً للكيلو حسب المنطقة .

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الدواجن بالأسواق المصرية اليوم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59130

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager