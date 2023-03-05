أسعار الدواجن بالأسواق المصرية اليوم



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 مارس 2023، حالة من الانخفاض الطفيف اليوم في السوق المحلية نظراً للإفراج مؤخراً عن كميات من مكونات الأعلاف خلال الفترة الماضية.

وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة من 71 إلى 73 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات بـ 78 جنيها للكيلو الواحد حسب المنطقة.

بينما تراوحت أسعار كيلو الفراخ الحمراء (الساسو) في المزارع بحوالي 110 جنيها للكيلو ويصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهاً.

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 100 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 105 جنيهاً للكيلو حسب المنطقة .