تعرف على فوائد وطريقة عمل سلطة البطيخ

بعد أن مر الشتاء نستعد لصيف حارمع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المدن وقد تؤدي زيادة درجة الحرارة خلال الصيف إلى إصابة جسمك بالجفاف ، مما قد يؤدي إلى نتائج صحية غير مرغوب فيها ، مثل الحمى والقشعريرة. لذلك ، من الضروري أن تحافظ على نظام غذائي صحي يساعدك في التهدئة .
ويتميز موسم الصيف بوفرة الفواكه والخضروات الطازجة ، بما في ذلك الخضروات الخضراء والبطيخ والخوخ والذرة والمانجو وغيرها من الأعشاب الطازجة
يجب أن تبحث أيضًا عن الأطعمة الصيفية التي يمكن أن تساعد في تبريد جسمك في درجات الحرارة المرتفعة وأحد هذه الأطعمة الصحية الممتعة هي سلطة البطيخ الصحية
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