تعرف على فوائد وطريقة عمل سلطة البطيخ

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد أن مر الشتاء نستعد لصيف حارمع ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المدن وقد تؤدي زيادة درجة الحرارة خلال الصيف إلى إصابة جسمك بالجفاف ، مما قد يؤدي إلى نتائج صحية غير مرغوب فيها ، مثل الحمى والقشعريرة. لذلك ، من الضروري أن تحافظ على نظام غذائي صحي يساعدك في التهدئة .

ويتميز موسم الصيف بوفرة الفواكه والخضروات الطازجة ، بما في ذلك الخضروات الخضراء والبطيخ والخوخ والذرة والمانجو وغيرها من الأعشاب الطازجة

يجب أن تبحث أيضًا عن الأطعمة الصيفية التي يمكن أن تساعد في تبريد جسمك في درجات الحرارة المرتفعة وأحد هذه الأطعمة الصحية الممتعة هي سلطة البطيخ الصحية

وفقًا لخبراء التغذية تعد السلطات من بين أفضل الأطعمة التي يجب أن نستهلكها في حرارة الصيف حيث يمكن تشكيلها بالطريقة التي تريدها. يمكنك اختيار المكونات التي تريدها وجعلها وصفتك الخاصة. في أوقات الحرارة التي لا تطاق

يمكن تحضير سلطة البطيخ والفيتا وفقًا لعدة وصفات مختلفة. في حين أن بعض الوصفات تفضل إبقائها بسيطة وتشمل البطيخ والفيتا المالح وأوراق النعناع فقط ، يفضل البعض الآخر الذهاب إلى أبعد من ذلك وتضمين مكونات أخرى مثل البصل والخيار والخل وغيرها .

طريقة عمل سلطة البطيخ :

6 أكواب من البطيخ منزوع البذور (مبرد)170 جرام من الجبنة البيضاء
وللتتبيلةزيت زيتون بكروملعقة كبيرة عصير ليمون وملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)وملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا وكوب أوراق نعناع مفرومة.

المصدر: gomhuriaonline

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