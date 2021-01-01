تكشف دراسة لناسا تفاصيل نجاح اختبار انحراف الكويكب

تمكن القمر الصناعى التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، بحجم الثلاجة، من اقتطاع 33 دقيقة من مدار كويكب يبلغ عرضه 520 قدمًا (160 مترًا) يُعرف باسم ديمورفوس عندما وصل إلى الاصطدام به بسرعة 14000 ميل فى الساعة (22000 كم / ساعة) فى سبتمبر من العام الماضى، وذلك فى إطار خطة تحطيم مركبة فضائية فى كويكب لانحراف صخرة الفضاء عن مسارها.
ويسمى هذا الأمر باختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) التابع لوكالة ناسا، حيث يؤكد بحث جديد أن المهمة كانت ناجحة تماما من خلال الكشف عن هذه التأثيرات.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا ما يقرب من خمسة أضعاف ما كان متوقعا وأكثر من 25 مرة من التغيير فى الفترة المدارية اللازمة لاعتبار المهمة ناجحة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!