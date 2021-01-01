أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 Pro و iPhone 12 Pro

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كشفت جوجل عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى الجديد بتصميم جديد ومحسن، ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب. ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكى للشركة، ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 13 ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا، ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 6 كما يلى: Google Pixel 7 Pro الشاشة: 6.7 بوصة. المعالج: Tensor G2. نظام التشغيل: Android 13. الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera. الكاميرا الأمامية: 10.8MP. مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB iPhone 12 Pro الشاشة: شاشة 6.1 بوصة. نوع الشاشة: OLED. دقة الشاشة: 2532 × 1170 بيكسل. المعالج: A14 Bionic. الذاكرة الداخلية: 128GB . نظام التشغيل:iOS (14.x) . البطارية:2815 mAh. الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية: 12 ميجابيكسل. الأبعاد:146.7 × 71.5× 7.4 ملم . الوزن: 189 جرام.