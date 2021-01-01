دراسة توضح: النوم أقل من 7 ساعات يوميا يؤدى إلى السمنة

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يقول العلماء، إنه إذا كنت لا تستطيع الالتزام بنظام غذائي صحى وممارسة الرياضة بانتظام فعليك أن تخلد للفراش مبكرًا، فقد تتبع الباحثون في جامعة بيتسبرج 125 بالغًا في منتصف العمر يتبعون نظامًا غذائيًا، ووجدوا أن أولئك الذين حصلوا على نوم أفضل كانوا ملتزمين بالخطط، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



وقالت الصحيفة، لقد أظهرت دراسة إن الحصول على 7 ساعات من النوم على الأقل كل ليلة سيساعدك على الالتزام بروتين إنقاص الوزن وممارسة الرياضة.



سجل الباحثون في جامعة بيتسبرج 125 شخصًا بالغًا في منتصف العمر، معظمهم من النساء، ممن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في برنامج لياقة بدنية لمدة عام، تم تكليف المشاركين باتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية وزيادة تمارينهم اليومية.

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وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من تضاؤل ??الالتزام بالخطة في كلا المجموعتين بمرور الوقت، وجد العلماء أن أولئك الذين ينامون بشكل أفضل كانوا أكثر انتظاما على النظام الغذائي الصحى وممارسة التمارين الرياضية.أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ،(CDC)الأمريكى أن جميع البالغين يجب أن يناموا 7 ساعات على الأقل كل ليل، لكن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى واحد من كل 3 يفشل باستمرار في الوصول إلى هذا المستوى.يؤدي عدم النوم لمدة 3 ليالٍ إلى تراجع في الصحة العقلية والبدنية، مما يتسبب في انخفاض التركيز والمزاج وحتى مشاكل التنفس، حتى أن هناك أدلة على أن عدم الالتزام بـ 7 ساعات في الليلة يجعل الشخص اكثر افراطا في تناول الطعام وشغفا على الوجبات الخفيفة المليئة بالدهون والمالحة والسكرية.أكد البروفيسور تيم سبيكتور، باحث ومؤلف غذائي غزير الإنتاج، على أن التمرين "رائع" لصحتك العامة، وخاصة قلبك، في الدراسة، كان 9 من كل 10مشاركين من الإناث وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم جميعًا بين" 27 و 44 " مما يضعهم في فئتي زيادة الوزن والسمنة، تم تسجيل جميع المشاركين في برنامج إنقاص الوزن وكان لديهم بيانات عن نومهم والتزامهم بالبرنامج الذي تم تناوله في البداية.تم قياس الالتزام ببرنامج إنقاص الوزن من خلال النسبة المئوية لجلسات التدخل الجماعي التي حضرها النسبة المئوية للأيام التي تناول فيها كل مشارك ما بين 85-115 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية الموصى بها ؛ والتغيير في المدة اليومية للنشاط البدني المعتدل أو القوي.تم تتبع السعرات الحرارية للمشاركين عن طريق إدخال استهلاكهم في تطبيق الهاتف المحمول، وتم قياس النشاط البدني باستخدام مقياس التسارع الذي يتم ارتداؤه على المعصم، تم أخذ هذه القياسات أيضًا في بداية الخطة وبعد 6 أشهر و 12 شهرًا من الخطة، ثم تم تحليل النتائج بمقارنة المشاركين الذين حصلوا على قسط كافٍ من النوم ولم يحصلوا عليه.خلال فترة الدراسة، حضر 79 % من المشاركين جلسات جماعية للأشهر الستة الأولى، ولكن خلال فترة الستة أشهر التالية انخفض هذا إلى 62 %، تم تحقيق أهداف السعرات الحرارية في 36 % من الأيام في الأشهر الستة الأولى، ولكن بعد ذلك 21 % خلال الستة أشهر التالية، وارتفع إجمالي وقت النشاط اليومي المعتدل إلى القوي 8.7 دقيقة خلال الأشهر الستة الأولى، لكنه انخفض بعد ذلك بمقدار 3.7 دقيقة خلال الأشهر الستة الثانية.أظهر التحليل أن المشاركين الذين حصلوا على قسط كافٍ من النوم كانوا أكثر ميلًا للالتزام بالخطة، كانوا أيضًا اكثر التزاما أيضا بحضور جلسات المجموعة، والالتزام بالنظام الغذائي وتحقيق أهداف نشاطهم البدنيقال الدكتور كريستوفر كلاين، خبير النوم في جامعة بيتسبرج، بنسلفانيا: قد يكون التركيز على الحصول على نوم جيد - من 7 إلى 9 ساعات في الليل مع وقت استيقاظ منتظم جنبًا إلى جنب مع الاستيقاظ منتعشًا واليقظة طوال اليوم - سلوك مهم يساعد الأشخاص على الالتزام بنشاطهم البدني وأهداف تعديل النظام الغذائي.أفادت دراسة سابقة أجريناها أن صحة النوم كانت مرتبطة بفقدان أكبر بكثير لوزن الجسم والدهون بين المشاركين في برنامج إنقاص الوزن السلوكي لمدة عاموأضاف: "لقد افترضنا أن النوم سيكون مرتبطًا بتعديل نمط الحياة؛ ومع ذلك، لم نتوقع أن نرى ارتباطًا بين صحة النوم وجميع مقاييسنا الثلاثة لتعديل نمط الحياة.على الرغم من أننا لم نتدخل في صحة النوم في هذه الدراسة ، فإن هذه النتائج تشير إلى أن تحسين النوم قد يؤدي إلى التزام أفضل بتعديل نمط الحياة.وقالت الصحيفة، إنه تم تقديم الدراسة في الجلسات العلمية لعلم الأوبئة والوقاية ونمط الحياة وصحة القلب والأوعية الدموية لعام 2023 التي عقدتها جمعية القلب الأمريكية في بوسطن، ماساتشوستس.