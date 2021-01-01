طرق التخلص من ذبابة الفاكهة.. عشان تحافظي عليها أطول وقت

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يعتقد البعض أن ذبابة الفاكهة هي صغار الذبابة المعروفة، لكنها حشرة مختلفة تمامًا عبارة عن حشرة سوداء مستطيلة تتشابه مع الهاموش الذي يظهر بجانب برك المياه الراكدة، وتطير فوق الفواكه والخضروات خاصة إذا تركتيهم في المطبخ أو على سفرتك دون تغطية، ووجودها ليس له علاقة بعدم نظافة المطبخ أو مكان تواجدها فمهما كانت نظافة المكان لمجرد وجود طبق من الفواكه تجدها حوله، وهي تظهر نتيجة تخمير الفواكه والخضروات والرطوبة التي تجذب هذه الآفات إلى منزلك، ومن أكبر مشكلات هذه الحشرة الطائرة هي أن إناثها يمكنهم وضع ما يصل إلى 500 بيضة في المرة الواحدة، فمن الأفضل أن تتعلم كيفية التخلص من ذباب الفاكهة في منزلك بسرعة وعلى الفور، وهذا ما يستعرضه اليوم السابع وفقًا لما نشره موقع "maids".



خل التفاح

يمكن ملء كوب من خل التفاح أو الخل الأبيض، وتغطية الوعاء أسترتش بلاستيكي وعمل ثقوب تسمح للذبابة الدخول للوعاء عندما تنجذب لرائحة ما يجعلها تحبس في الداخل وتموت نتيجة الروائح القوية.



مزيج الصابون السائل والخل

يمكن مزج ملعقة من الصابون السائل مع فنجان من الخل ومزجهم جيدًا، وتركها بجانب طبق الفاكهة فسوف يؤدي هذا المزيج إلى جذب الحشرة الطائرة حتى تدخل في الوعاء وتموت غارقة.

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الفواكه والخليمكن وضع قطع من أي نوع فاكهة في برطمان مليء بخل التفاح، مع لف بعض الورق في شكل مخروط "قرطاس" وأدخل الطرف الأصغر في البرطمان، سوف تجذب الفاكهة الناضجة والخل الذباب، كما أن المخروط يجعل من الصعب عليهم الخروج.الخميرة والسكريمكن إضافة ربع كوب من الماء الدافئ في وعاء زجاجي، ثم إضافة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ملعقة صغيرة من السكر لعمل مصيدة ذباب الفاكهة التي فهذا المزيج لا تستطيع مقاومته تلك الذبابة.بعض الزيوت العطريةتعمل العديد من الزيوت العطرية بشكل طبيعي على طرد ذباب الفاكهة، ومن ضمن تلك الزيوت، خشب الأرز والقرفة وعشب الليمون والقرنفل، فيمكن الاختيار بينهم ومزجهم مع الماء ورشها على الأسطح.مسح بالكحوليقوم الكحل بقتل ذباب الفاكهة برائحته الكحل الخام حيث إن رائحة تجذبه وتقتله وتطهر مكانه، ولكن كن حذرا عند استخدامه حول السجاد والمفروشات والأقمشة الأخرى لتجنب إتلاف الألوان.