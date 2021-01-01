بعد فوضى الزلزال .. الولايات المتحدة تواصل نهب النفط في سوريا



الولايات المتحدة تواصل نهب النفط في سوريا الولايات المتحدة تواصل نهب النفط في سوريا

قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأكراد المحليون بتهريب قافلتين أخريين من النفط السوري إلى خارج البلاد.



وقُتل أكثر من 6700 سوري وأصيب أكثر من 14500 في الزلازل المدمرة التي وقعت الشهر الماضي. أعلنت واشنطن إعفاءً من العقوبات على سوريا لمدة 180 يومًا للإغاثة من الكوارث ، لكنها استبعدت رفع القيود تمامًا ، وواصلت استخراج وتهريب الموارد من النفط والمناطق الغنية بالأغذية في الدولة التي مزقتها الحرب.



وقالت مصادر لوسائل إعلام سورية، السبت ، إنها رصدت قافلة من 23 مركبة بينها شاحنات مغطاة بالنفط تتجه من حقول الجزيرة النفطية السورية باتجاه معبر المحمودية الحدودي غير الشرعي مع العراق في ريف اليعربية.

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وبشكل منفصل ، شوهدت قافلة من 34 مركبة ، بينها شاحنات وصهاريج ، تشق طريقها باتجاه العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.وكانت عمليات التهريب يوم السبت هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع. وذكرت وسائل إعلام ، الإثنين ، أن قوات الاحتلال الأمريكية نقلت النفط من حقول الجزيرة إلى قواعد في العراق.انتقد المندوب السوري في الأمم المتحدة بسام الصباغ ، الثلاثاء ، جهود واشنطن لتسييس الاستجابة الإنسانية في سوريا في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا الشهر الماضي ، مشيرًا إلى أن 'الهيمنة الأمريكية غير المشروعة على آبار النفط والغاز في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا وتهريبها' النفط خارج البلاد 'شكل خاص من القسوة التي' حرمت السوريين من هذه المواد ومليارات الدولارات من الدخل التقديري '.وتدير الولايات المتحدة حوالي 12 قاعدة عسكرية في سوريا دون إذن من حكومة دمشق المعترف بها دوليًا. تقع معظم هذه القواعد شرق نهر الفرات في الأجزاء الغنية بالطاقة والغذاء في البلاد ، حيث يتركز حوالي 90 بالمائة من احتياطيات النفط المتواضعة في سوريا.ولم تكن سوريا قط قوة نفطية إقليمية رئيسية، لكن كان لديها ما يكفي لضمان الاكتفاء الذاتي من الطاقة ، وكسب دخل تصدير متواضع ، قبل أن تبدأ الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون حربًا قذرة طويلة الأمد ضد دمشق في عام 2011.