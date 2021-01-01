الاتحاد العربي يحدد الأندية المشاركة بدعوات خاصة في البطولة العربية



البطولة العربية 2023 البطولة العربية 2023

استقر الاتحاد العربي لكرة القدم على الفرق الأربعة التي ستشارك الدعوات الخاصة في البطولة العربية بنسختها المقبلة.



وتنطلق البطولة العربية في نسختها الجديدة يوم 20 يوليو المقبل.



وعلم FilGoal.com أن الاتحاد العربي استقر على مشاركة كل من النصر واتحاد جدة من السعودية في البطولة.

قد يعجبك أيضا...

بجانب كل من الرجاء المغربي والشرطة العراقي.وتبدأ مسيرة الفرق الأربعة المشاركة بدعوات خاصة في البطولة العربية بداية من دور المجموعات، ومثلها مثل الفرق أبطال الدوريات المحلية.ويشارك الشرطة العراقي بالدعوة الخاصة في البطولة العربية رغم أنه حامل لقب الدوري العراقي، وبذلك يبدأ مشواره من دور المجموعات مباشرة.لأن بطل الدوري العراقي يبدأ البطولة من الأدوار التمهيدية.ويشارك من مصر كل من الزمالك حامل لقب الدوري المصري وطلائع الجيش.