فيديو .. امرأة تلف رأسها 180 درجة

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امرأة تلف رأسها

أثار مقطع فيديو لامرأة تدير رأسها 180 درجة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

في المقطع، تظهر امرأتان تقفان بجانب بعضهما البعض بين معدات التمرين.

يوثق الفيديو إحداهما تقف على مستوى أعلى وتقوم بتدوير رأس المرأة الأخرى حتى تلتف 180 درجة في مشهد صادم.



المقطع يحصد 7 ملايين مشاهدة
تمت مشاركة الفيديو على الحساب الرسمي لـ Viral Uncensored TV على تويتر، يقول التعليق على المنشور: "لا يمكن أن يكون هذا حقيقي!".

حصد مقطع الفيديو أكثر من 7 ملايين مشاهدة، حتى الآن، حيث ترك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاتهم تحت المنشور معبرين عن دهشتهم.

كتب أحد المستخدمين: "هذه المرأة بومة مقنعة"، وعلق مستخدم آخر: "مهما كانت هذه المسابقة، فإنها تفوز"، أضاف أحد الأشخاص: "كيف تكتشف أنه يمكنك القيام بذلك؟ "
لقد أذهل هذا الفيديو الجمهور وتم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت، ويُظهر الفيديو أيضًا أن المرأة تعاني من الألم أثناء تدوير رأسها، ومن غير المعروف حتى الآن أين تم تصوير المقطع.

https://twitter.com/i/status/1631022171689476098

المصدر: elbalad

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