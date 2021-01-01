إزاي تحوِل الصور إلى ملصقات على واتساب Whatsapp

قدم تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، مؤخرا ميزة جديدة في آخر تحديث له لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام تشغيل آبل iOS، والذي يتيح لمالكي أجهزة آيفون إنشاء ملصقات مخصصة من صورهم الشخصية.
وبحسب ما ذكره موقع “gizchina”، تهدف ميزة واتساب الجديدة القضاء على الحاجة إلى تثبيت تطبيقات الطرف الثالث لإنشاء ملصقات معينة، لذلك، أصبح بإمكان مستخدمي التطبيق على أجهزة آيفون من خلال دعم واجهة برمجة تطبيقات iOS 16 الرسمية، إنشاء ملصقات مميزة وتداولها على التطبيق.
كيفية تحويل الصور إلى ملصقات على Whatsapp بنقرة واحدة؟
وفقا لـ Wabetainfo، المتخصص في رصد تحديثات واتساب، قدم تحديث التطبيق الأخير على نظام التشغيل iOS 23.1.75 ميزة جديدة لمستخدمي آيفون، أظهر سجل التغييرات بصفحة التحديث الخاصة بالخدمة على متجر تطبيقات آبل “آب ستور”، القدرة على سحب وإفلات الصور ومقاطع الفيديو والمستندات من التطبيقات الأخرى إلى محادثات واتساب بسهولة.
وتسهل الميزة الجديدة، مشاركة الصورة مع المجموعات أو جهات الاتصال الاتصال الأخرى كـ ملصقات، ومن خلال تحديث نظام التشغيل iOS 16، سيمنح واتساب مستخدميه القدرة على استخدام بعض الميزات الحصرية لهذا الإصدار من iOS في المستقبل.
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