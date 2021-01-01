إزاي تحوِل الصور إلى ملصقات على واتساب Whatsapp

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قدم تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، مؤخرا ميزة جديدة في آخر تحديث له لمستخدمي الأجهزة العاملة بنظام تشغيل آبل iOS، والذي يتيح لمالكي أجهزة آيفون إنشاء ملصقات مخصصة من صورهم الشخصية.



وبحسب ما ذكره موقع “gizchina”، تهدف ميزة واتساب الجديدة القضاء على الحاجة إلى تثبيت تطبيقات الطرف الثالث لإنشاء ملصقات معينة، لذلك، أصبح بإمكان مستخدمي التطبيق على أجهزة آيفون من خلال دعم واجهة برمجة تطبيقات iOS 16 الرسمية، إنشاء ملصقات مميزة وتداولها على التطبيق.

كيفية تحويل الصور إلى ملصقات على Whatsapp بنقرة واحدة؟



وفقا لـ Wabetainfo، المتخصص في رصد تحديثات واتساب، قدم تحديث التطبيق الأخير على نظام التشغيل iOS 23.1.75 ميزة جديدة لمستخدمي آيفون، أظهر سجل التغييرات بصفحة التحديث الخاصة بالخدمة على متجر تطبيقات آبل “آب ستور”، القدرة على سحب وإفلات الصور ومقاطع الفيديو والمستندات من التطبيقات الأخرى إلى محادثات واتساب بسهولة.



وتسهل الميزة الجديدة، مشاركة الصورة مع المجموعات أو جهات الاتصال الاتصال الأخرى كـ ملصقات، ومن خلال تحديث نظام التشغيل iOS 16، سيمنح واتساب مستخدميه القدرة على استخدام بعض الميزات الحصرية لهذا الإصدار من iOS في المستقبل.

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وفي الوقت الحالي، يقوم واتساب بإصدار أداة جديدة لصانع الملصقات على أجهزة آيفون للسماح للمستخدمين بإنشاء ملصقات من صورهم بسرعة.واتساب يحصل على أداة لتحويل الصور إلى ملصقاتتتيح ميزة واتساب الجديدة للمستخدمين استخراج موضوع من صورة، والصقه في الدردشة لإنشاء ملصق مخصص، بمجرد لصق الصورة يقوم واتساب تلقائيا بتحويلها إلى ملصق يمكن إضافته إلى مجموعة ملصقات المستخدم، في حين أن بعض المستخدمين قد يكونون قادرين بالفعل على استخدام هذه الميزة خلال الأيام القليلة المقبلة.وستكون الميزة متاحة لجميع مستخدمو واتساب على أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 16. لا توجد خطط لإحضار أداة صانع ملصقات مماثلة إلى الإصدارات القديمة من iOS.وتتمثل إحدى مزايا في وجود هذه الميزة بتطبيق واتساب، في أنها توفر تجربة أكثر تكاملا للمستخدمين، ففي السابق، كان على الأشخاص التبديل بين التطبيقات أو الأدوات المختلفة لإنشاء واستخدام الملصقات الخاصة بهم، ومع القدرة على إنشاء ملصقات مخصصة مباشرة داخل التطبيق، تصبح العملية أسرع وأكثر كفاءة.وفي حال كنت ترغب في تحويل صورة ما على هاتفك إلى ملصقات مخصصة لواتساب، قم بتحديد الصورة على هاتفك والضغط عليها، ثم فتح الـ واتساب وإرسالها على الفور.