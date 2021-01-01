تكنو تكشف عن هاتف استثنائي بسعر iPhone



Phantom V Fold Phantom V Fold

أطلقت شركة تكنو Tecno، هاتفا ذكيا جديدا رائدا، وهو Phantom V Fold ، والذي يعد تذكرة دخول العلامة التجارية إلى سوق الأجهزة القابلة للطي، يوفر الهاتف تجربة بصرية غامرة من خلال شاشة مزدوجة رئيسية بحجم مثالي ونظام تصوير فائق الوضوح خماسي العدسات للحصول على صورة لا مثيل لها.



وبحسب ما ذكره موقع "dailypost"، ظهر هاتف تكنو الجديد Phantom V Fold، لأول مرة المؤتمر العالمي للجوال في MWC 2023 الذي أقيم في برشلونة الأسبوع الماضي، وهو يعد أحدث ابتكارات العلامة التجارية الصينية، حيث تواصل إحداث ثورة في تجربة الهاتف الذكي المتميزة من خلال التقنيات المتميزة والأداء الاستثنائي



شاشتان رئيسيتان بـ إمكانات جديدة

لتمكين المستخدمين من اكتشاف المزيد من الطلاقة في استخدام الهاتف الذكي، سواء أثناء اللعب أو مشاهدة الأفلام أو في العمل، تتمتع شاشات LTPO AMOLED المزدوجة الرائدة في Phantom V Fold بمعدل تحديث عالٍ قابل للتكيف يبلغ 10-120 هرتز، مما يوفر انتقالات سلسة عند طي الجهاز أو فتحه، وتتميز الشاشة الثانوية للهاتف بقياس 6.42 بوصة بتصميم فريد منحنٍ صغير ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21: 9 لتجربة هاتف ذكي كلاسيكي بشاشة واحدة.

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ويكشف هاتف Phantom V Fold غير المطوي عن شاشة رائعة كبيرة بقياس 7.85 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع 8: 7 مثالية على شاشة مسطحة للغاية مع تجعد غير مرئي تقريبا، وتدعم أيضا معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.يضمن دوران المحور الثابت المصمم ذاتيا وتصميم المفصلة المطورة ذاتيا، مع تقنية الانزلاق أن الشاشة الداخلية الرئيسية لـ Phantom V Fold والتي يمكنها طي الشاشة بدون أي فجوات، ولا تؤدى عند فتحها إلى تجعد غير ملحوظ تقريبا، يبلغ حجم تجعد شاشة الجهاز 0.11 ملميتر فقط، وتمنح المفصلة المبتكرة الجهاز القدرة على طي الشاشة 200000 مرة.5 عدسات لالتقاط صورة غير مسبوقةيخلق نظام التصوير الفوتوغرافي فائق الوضوح خماسي العدسات في Phantom V Fold تجربة غير مسبوقة في التقاط الصور باستخدام عدسات مختلفة الاستخدامات، مع ثلاث عدسات خلفية وعدستين أماميتين، يمكن للمستخدمين استكشاف العالم من خلال عدسات جديدة، وتمكن الكاميرا الرئيسية Super Night بدقة 50 ميجابكسل من التقاط الصور في الإضاءة المنخفضة بنتيجة مذهلة، وتتميز بمستشعر مخصص فائق الحساسية للضوء مقاس 1 / 1.3 بوصة وفتحة عدسة كبيرة f / 1.85.إلى جانب عدسة تليفوتوغرافي قوية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x و 20x رقمي وعدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى العدسات الخلفية، توجد عدستان أماميتان توجد عدسة بدقة 32 ميجابكسل، على الشاشة الخارجية، وأخرى بدقة 16 ميجابكسل على الشاشة الداخلية، والتي ينمكن استخدامها في مكالمات الفيديو والمؤتمرات.وتدعم إعدادات الكاميرا بهاتف Phantom V Fold، إمكانات التصوير الليليمن خلال وضع Super Night Portrait المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ووضع Super Night Mode للتصوير الليلي الفائق الوضوح، وتسجيل الفيديو بدقة 4K.نظام تشغيل مخصصقامت "تكنو" بتطوير HiOS13 Fold، وهو نظام تشغيل محّن ومخصص بدرجة عالية يعتمد على نظام Android 13 من "جوجل" وهو مصمم خصيصا للهواتف القابةل للطي، مما يقدم تنشئ إمكانيات مميزة للشاشة الكبيرة، مثل الشاشات المنقسمة، والصور في الصورة، والنوافذ المتوازية، والسحب والإفلات عبر الشاشات، بالإضافة إلى تصميمات الرسوم المتحركة التفاعلية المتمايزة ، مما يحقق إنتاجية ومتعة للمستخدم بشكل عام.ومع مع HiOS13 Fold، أجرت تكنو المزيد من التخصيصات لأفضل 1000 تطبيق بأعلى معدل تنزيل على مستوى العالم، لتجعلها تتناسب مع الشاشة القابلة للطي، تم تكييف 90? منها لدعم أوضاع تقسيم الشاشة والنوافذ المتعددة، في المجموع، تم تكييف أكثر من 2000 تطبيق.أداء استثنائييعد Phantom V Fold، هو أول هاتف ذكي قابل للطي يمكن فتحه من اليسار إلى اليمين في العالم، مدعوم بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 9000+، والمزود بتقنية الجيل الخامس 5G وبطاقتي SIM مخصصة، كما يوفر المعالج أداء استثنائيا، مما يسمح بتعدد المهام بكفاءة وتبديل سلس للشاشة.وإلى جانب المعالج، تم تحسين أداء Phantom V Fold، بشكل أكبر من خلال ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين فلاش بسعتي 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1، كما أنه مزود ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تعمل مع الشحن السريع بقدرة 45 وات قادرة على شحن الهاتف إلى 40? في 15 دقيقة فقط وشحنه بالكامل في 55 دقيقة فقط.سعر خرافيأكدت تكنو أن هاتف Phantom V Fold ، سيتوفر للبيع في الربع الثاني من العام الجاري، وسيتم إطلاقه في الهند أولا، مقابل سعر يبدأ من 1099 دولار أمريكي (أي ما يعادل 33 و600 جنيه مصري)، لطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت.