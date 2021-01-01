سياسة واقتصاد القاهرة تعلن .. موعد امتحانات الميدتيرم

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قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن طريقة عقد امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى .



وأوضح الدكتور محمود السعيد ، أن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى ستكون خلال شهر رمضان حضوريا بالكلية لجميع الفرق .



وأضاف “ السعيد ” ، أن اعضاء هيئة التدريس سيحددون طريقة عقد الامتحانات حسب كل مادة سواء كانت مقالى أو بابل شيت أو الأثنين معا .

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جامعة القاهرةعلى الجانب الأخر ، تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في ندوة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بعنوان "الوسطية والخطاب الديني بين الثابت والمتغير"، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر، يعقبها حوار مفتوح مع الطلاب، وذلك غدًا الأحد 5 مارس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.وتتناول الندوة، العديد من الجوانب المتعلقة بالخطاب الديني، منها مفهوم الوسطية ومفهوم الخطاب الديني الصحيح، ومكوناته وخصائصه، والثابت والمتغير فيه وتجديده بما يمثل العودة إلى الوحي الكريم، وترك التقليد القائم على الاتباع والمحاكاة على غير بصيرة، وتفنيد الأفكار المتشددة وتبصير الطلاب بمبادئ الوسطية في الإسلام، والتصدي للفكر الإلحادي، ومواجهه الأفكار والمفاهيم غير السوية.