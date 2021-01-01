سياسة واقتصاد القاهرة تعلن .. موعد امتحانات الميدتيرم

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › سياسة واقتصاد القاهرة تعلن .. موعد امتحانات الميدتيرم

صورة الخبر: سياسة واقتصاد القاهرة
سياسة واقتصاد القاهرة

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، عن طريقة عقد امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى .

وأوضح الدكتور محمود السعيد ، أن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى ستكون خلال شهر رمضان حضوريا بالكلية لجميع الفرق .

وأضاف “ السعيد ” ، أن اعضاء هيئة التدريس سيحددون طريقة عقد الامتحانات حسب كل مادة سواء كانت مقالى أو بابل شيت أو الأثنين معا .

جامعة القاهرة
على الجانب الأخر ، تستضيف جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في ندوة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بعنوان "الوسطية والخطاب الديني بين الثابت والمتغير"، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر، يعقبها حوار مفتوح مع الطلاب، وذلك غدًا الأحد 5 مارس، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وتتناول الندوة، العديد من الجوانب المتعلقة بالخطاب الديني، منها مفهوم الوسطية ومفهوم الخطاب الديني الصحيح، ومكوناته وخصائصه، والثابت والمتغير فيه وتجديده بما يمثل العودة إلى الوحي الكريم، وترك التقليد القائم على الاتباع والمحاكاة على غير بصيرة، وتفنيد الأفكار المتشددة وتبصير الطلاب بمبادئ الوسطية في الإسلام، والتصدي للفكر الإلحادي، ومواجهه الأفكار والمفاهيم غير السوية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سياسة واقتصاد القاهرة تعلن .. موعد امتحانات الميدتيرم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23614

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager