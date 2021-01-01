آداب القاهرة تعلن موعد امتحانات الميدتيرم

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أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن كيف يتم عقد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني.







وقالت الدكتورة عبير عبد السلام، إن امتحانات الميدتيرم الفصل الدراسى الثانى ستكون منتصف شهر مارس الجارى ، حضوريا بالكلية وستكون الامتحانات فى نفس موعد المحاضرة .

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كما أكدت “ عبد السلام ” على أن مدة الامتحان ستكون ساعة واحده فقط ، واستاذ المادة الدرسية هو من يحدد نظام الامتحان .جامعة القاهرةعلى الجانب الاخر ، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تكريم فريق كلية الهندسة الذي ساهم في الكشف العلمي المصري العالمي بالأهرامات وهو اكتشاف ممر جديد بالوجه الشمالي للهرم الأكبر خوفو، وذلك يوم الأحد القادم الساعة الواحدة ظهرًا، في إطار مساهمة جامعة القاهرة التى تضع كل إمكاناتها العلمية والبشرية للمساهمة في كافة المشروعات والاكتشافات والفعاليات الأثرية.وقال الدكتور محمد الخشت، إنه سيتم تكريم أعضاء الفريق العلمي والمشرفين الذين يمثلون نخبة من خبراء الجامعة، نظرًا لجهودهم في هذا الكشف التاريخي الهام والعالمي، وهم: د. هاني هلال (منسق المشروع)،ود.م محمد محيى القرموطي (نائب منسق المشروع)،وم. خالد رفاعي هلال، وم. محمد سمير شلقامي، وم. عمرو جلال بكري ، والباحث محمد علي فتح الباب، معمل هندسة الصخور، وحسين عصام علام باحث بمعمل هندسة الصخور، وراندا عبيد دراز باحثة بمعمل هندسة الصخور، ومحمود سعيد عبد العاطي،وحسام طارق سالم، ومدحت فؤاد علي، وأيمن عبد الكريم أبو بكر، وحسين عبد العال السيد.