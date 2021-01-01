الشيف نونا تقدم .. طريقة عمل مهلبية الكراميل



مهلبية الكراميل مهلبية الكراميل

مهلبية الكراميل من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.



وقدّمت الشيف نونا، طريقة عمل مهلبية الكراميل فيما يلي:



مقادير مهلبية الكراميل

(الطبقة الأولى)

بسكويت شوكولاتة مطحون

(الطبقة الثانية)

3كوب حليب

4ملعقة كبيرة دقيق

كوب سكر

2ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

(الطبقة الثالثة)

كوب ماء

2باكيت كريم كراميل

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طريقة تحضير مهلبية الكراميلفي قوالب التقديم نضع طبقة من البسكويت ثم نضع الطبقة الثانية ونتركها حتى تبرد قليلاً ثم نضع الطبقة الثالثة وندخلها الثلاجة حتى تتماسك ونزين بالبسكويت المجروش وتقدم المهلبية وصحتين وهنا(لعمل الطبقة الثانية)في طاسة ساخنة على النار نضع السكر ونتركه حتى يتكرمل "بدون تقليب بالملعقة" ثم نضيف الزبدة والفانيليا ونقلب ثم نضع الحليب والدقيق "مخلوطين" مع الاستمرار في التقليب حتى يثقل القوام(لعمل الطبقة الثالثة)في بولة نضع الماء والكريم كراميل وكيس كراميل "الموجود في باكيت الكريم كراميل" ونقلب ثم نرفعه على النار حتى يسخن فقط