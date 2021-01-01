الشيف نونا تقدم .. طريقة عمل مهلبية الكراميل

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صورة الخبر: مهلبية الكراميل
مهلبية الكراميل

مهلبية الكراميل من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل.

وقدّمت الشيف نونا، طريقة عمل مهلبية الكراميل فيما يلي:

مقادير مهلبية الكراميل
(الطبقة الأولى)
بسكويت شوكولاتة مطحون
(الطبقة الثانية)
3كوب حليب
4ملعقة كبيرة دقيق
كوب سكر
2ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة صغيرة فانيليا
(الطبقة الثالثة)
كوب ماء
2باكيت كريم كراميل

طريقة تحضير مهلبية الكراميل

في قوالب التقديم نضع طبقة من البسكويت ثم نضع الطبقة الثانية ونتركها حتى تبرد قليلاً ثم نضع الطبقة الثالثة وندخلها الثلاجة حتى تتماسك ونزين بالبسكويت المجروش وتقدم المهلبية وصحتين وهنا
(لعمل الطبقة الثانية)
في طاسة ساخنة على النار نضع السكر ونتركه حتى يتكرمل "بدون تقليب بالملعقة" ثم نضيف الزبدة والفانيليا ونقلب ثم نضع الحليب والدقيق "مخلوطين" مع الاستمرار في التقليب حتى يثقل القوام
(لعمل الطبقة الثالثة)
في بولة نضع الماء والكريم كراميل وكيس كراميل "الموجود في باكيت الكريم كراميل" ونقلب ثم نرفعه على النار حتى يسخن فقط

المصدر: elbalad

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