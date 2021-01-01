مسؤول سعودي : خطة طموحة لإنتاج سيارة كهربائية محلية الصنع



سيارة كهربائية سيارة كهربائية

لعقود من الزمان، حاولت السعودية صناعة السيارات الخاصة بها، دون أي نتيجة واضحة، ولكنها تحاول الآن مرة أخرى، ولكن هذه المرة بالسيارات الكهربائية.



وتعد مبادرة السيارات الكهربائية جزءًا من حملة التنويع الطموحة للمملكة للتخلص من اعتمادها على الدخل النفطي، وهو مصدر إيراداتها الرئيسي كأكبر مصدر للطاقة في العالم.



وتعتزم ضخ المليارات في المشروع لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية، بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030.

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وتعتزم شركة لوسيد موتورز ومقرها الولايات المتحدة، والتي استحوذت السعودية فيها على حصة الأغلبية بتكلفة تقارب ملياري دولار، إنتاج نحو ربع هذا الهدف في المملكة.وتأمل المملكة العربية السعودية في أن يمنح الانتقال إلى الكهرباء البلاد فرصة أفضل للنجاح حيث يصعب للغاية اقتحام سوق محركات البنزين بسبب هيمنة شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة واليابان.وقال مسؤول سعودي إن السوق الذي يعمل بالبطاريات يوفر ساحة لعب أكثر تكافؤًا من الاحتراق، وسيضع المملكة في مواجهة منتجي السيارات الكهربائية الكبار الآخرين مثل الصين وألمانيا والولايات المتحدة.بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسعودية أن تستخدم قوتها المالية "لشراء" سوق الكهرباء، بمساعدة الفائض الكبير من دولارات النفط.وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "إنه قطاع تم تطويره بالفعل".، حيث يمكن [للسعوديين] الشراء فيها والاستثمار فيها بدلًا من بناء شيء ما من الصفر، وهي تكتسب قوة جذب في الاستخدام العالمي، كما أنها تلعب دورًا في قصة تحول الطاقة أيضًا ".شكوك قويةفي المقابل،، هناك بعض الشكوك حول قدرة البلاد على المنافسة ضد أمثال الصين بقاعدتها القوية لتصنيع السيارات الكهربائية، والتكنولوجيا القوية، والإنتاجية العالية، وتكاليف العمالة الرخيصة.لكن مع ذلك، يتم التخطيط لتصنيع السيارات الكهربائية كركيزة مهمة في حملة التنويع في المملكة، والتي يشرف عليها صندوق الثروة السيادية، صندوق الاستثمار العام البالغ 600 مليار دولار.