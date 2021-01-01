طريقة تحضير صابون الأطباق في المنزل

صابون الأطباق
يعتبر صابون المواعين أكثر المواد الأساسية اللازمة لكل بيت، كما يعد صابون المواعينأحد المواد التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف، خاصة أن صابون المواعين الموجود في المحلات التجارية يحتوي على بعض المواد الكميائية التي تضر باليدين، ويمكن تحضير صابون المواعين بسهولة في المنزل من خلال المكونات الطبيعية التالية:
المكونات
نصف كيلو من قشور الفواكه المفضلة، حبة من الصابون الطبيعي دون رائحة
نصف كوب من الخل الأبيض
زيت عطري مثل اللافندر
4 ملاعق من بيكربونات الصودا
كيس فانيليا
طريقة عمل الصابون السائل في المنزل
طريقة تحضير صابون المواعين:
وضع ما يقرب من لتر في إناء على النار، مع وضع الصابون المبشور به
تركه على النار حتى يصل إلى الغليان ويصبح سائلًا
رفع الإناء من على النار ووضعه جانبًا حتى يبرد
وضع قشور الفواكه في إناء آخر مع 3 كؤوس من الماء
وضع الجميع على النار حتى تنضج قشور الفواكه
رفع الإنار من على النارووضعه هو الآخر إلى أن يبرد
وضع الخل على الإناء المتواجد بهقشور الفواكه وطحن الكل في الخلاط الكهربائي، ثم خلط ماتم طحنه مع الإناء الذي يوجد فيه الصابون المذاب
خلط الجميع جيدًا إلى أن تتجانس المكونات وتصبح متجانسة
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!