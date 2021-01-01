طريقة تحضير صابون الأطباق في المنزل



صابون الأطباق صابون الأطباق

يعتبر صابون المواعين أكثر المواد الأساسية اللازمة لكل بيت، كما يعد صابون المواعينأحد المواد التي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف، خاصة أن صابون المواعين الموجود في المحلات التجارية يحتوي على بعض المواد الكميائية التي تضر باليدين، ويمكن تحضير صابون المواعين بسهولة في المنزل من خلال المكونات الطبيعية التالية:







المكونات

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نصف كيلو من قشور الفواكه المفضلة، حبة من الصابون الطبيعي دون رائحةنصف كوب من الخل الأبيضزيت عطري مثل اللافندر4 ملاعق من بيكربونات الصوداكيس فانيلياطريقة عمل الصابون السائل في المنزلطريقة تحضير صابون المواعين:وضع ما يقرب من لتر في إناء على النار، مع وضع الصابون المبشور بهتركه على النار حتى يصل إلى الغليان ويصبح سائلًارفع الإناء من على النار ووضعه جانبًا حتى يبردوضع قشور الفواكه في إناء آخر مع 3 كؤوس من الماءوضع الجميع على النار حتى تنضج قشور الفواكهرفع الإنار من على النارووضعه هو الآخر إلى أن يبردوضع الخل على الإناء المتواجد بهقشور الفواكه وطحن الكل في الخلاط الكهربائي، ثم خلط ماتم طحنه مع الإناء الذي يوجد فيه الصابون المذابخلط الجميع جيدًا إلى أن تتجانس المكونات وتصبح متجانسة