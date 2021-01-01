القبض على عصابة هوج بول المتورطة في النصب على المصريين



عصابة هوج بول عصابة هوج بول

بعدما آثار تطبيق هوج بول الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه ضربة أمنية عاصفة، وتمكنت من ضبط القائمين على الشبكة الإجرامية التي يتزعمها عناصر أجنبية، لقيامهما بأعمال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19 مليون جنيه).



تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة تطبيق هوج بول المشار إليه وتبين أنهم (29 شخصا "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") واتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.