فيديو .. طريقة عمل دبابيس فراخ كوكى بالصويا صوص

دبابيس فراخ كوكى بالصويا صوص
قدم برنامج “سفرة دايمة” المذاع على قناة "صدى البلد"، طريقة عمل "دبابيس دجاج كوكي فريش".
مقادير طريقة عمل دبابيس فراخ كوكي
دبابيس فراخ كوكي
مكونات الصويا صوص
صوص الباربكيو:
"كوب كاتشاب + ربع معلقة عسل اسود + مش ابيض + 2 ملعقة كبيرة صويا صوص + ملعقة خل تفاح + ملعقة كبيرة بهارات".
التتبيلة:
“ملعقة كبيرة ثوم بودرة + ملعقة كبيرة بصل بودرة + ملعقة بابريكا مدخنة+ ملعقة تشيلى فلكس + نص ملعقة صغيرة جنزبيل + ليمونة + زيت زيتون + 4 ملاعق زبادي + فلفل+ ملح”.
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