معلومات مهمة عن سمنة الأطفال| تعرف عليها



سمنة الأطفال سمنة الأطفال

يصادف اليوم 4 مارس اليوم العالمي لمكافحة السمنة، تعتبر السمنة في مرحلة الطفولة هي حالة طبية خطيرة تصيب الأطفال والمراهقين، إنه أمر مزعج بشكل خاص لأن الوزن الزائد غالبًا ما يدفع الأطفال إلى طريق المشاكل الصحية التي كانت تعتبر في السابق مشكلات للبالغين مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، يمكن أن تؤدي السمنة في مرحلة الطفولة أيضًا إلى ضعف احترام الذات والاكتئاب.



من أفضل الاستراتيجيات للحد من السمنة لدى الأطفال هي تحسين عادات الأكل والتمارين الرياضية لعائلتك بأكملها، يساعد علاج السمنة لدى الأطفال والوقاية منها في حماية صحة طفلك الآن وفي المستقبل.





أعراض سمنة الأطفال

قد يعجبك أيضا...

ليس كل الأطفال الذين يعانون من أرطال زائدة يعانون من زيادة الوزن، بعض الأطفال لديهم إطارات جسم أكبر من المتوسط وعادة ما يحمل الأطفال كميات مختلفة من دهون الجسم في مراحل النمو المختلفة، لذلك قد لا تعرف كيف يبدو طفلك إذا كان الوزن يمثل مشكلة صحية.مؤشر كتلة الجسم (BMI)، الذي يوفر دليلاً للوزن بالنسبة للطول ، هو المقياس المقبول لزيادة الوزن والسمنة، يمكن لطبيب طفلك استخدام مخططات النمو ، ومؤشر كتلة الجسم ، وإذا لزم الأمر ، اختبارات أخرى لمساعدتك على معرفة ما إذا كان وزن طفلك يمكن أن يسبب مشاكل صحية.متى ترى الطبيب:إذا كنت قلقًا من أن طفلك يكتسب الكثير من الوزن ، فتحدث إلى طبيبه، سينظر الطبيب في تاريخ نمو طفلك وتطوره ، وتاريخ عائلتك في الوزن مقابل الطول ، والمكان الذي يهبط فيه طفلك على مخططات النمو، يمكن أن يساعد ذلك في تحديد ما إذا كان وزن طفلك في نطاق غير صحي.أسباب سمنة الأطفالتعتبر مشكلات نمط الحياة، قلة النشاط والكثير من السعرات الحرارية من الأطعمة والمشروبات من الأسباب الرئيسية لسمنة الأطفال، لكن العوامل الوراثية والهرمونية قد تلعب دورًا أيضًا.عوامل الخطرهناك العديد من العوامل - التي تعمل عادةً معًا - تزيد من خطر إصابة طفلك بزيادة الوزن:نظام عذائي: يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية بانتظام ، مثل الأطعمة السريعة والسلع المخبوزة والوجبات الخفيفة من ماكينات البيع ، إلى زيادة وزن طفلك، يمكن أن تتسبب الحلوى والحلويات أيضًا في زيادة الوزن ، وتشير المزيد والمزيد من الأدلة إلى المشروبات السكرية ، بما في ذلك عصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية ، باعتبارها متسببة في السمنة لدى بعض الأشخاص.عدم ممارسة الرياضة:من المرجح أن يزداد وزن الأطفال الذين لا يمارسون الرياضة كثيرًا لأنهم لا يحرقون الكثير من السعرات الحرارية، كما أن قضاء الكثير من الوقت في الأنشطة الخاملة ، مثل مشاهدة التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو ، يساهم أيضًا في حدوث المشكلة. غالبًا ما تعرض البرامج التلفزيونية أيضًا إعلانات عن الأطعمة غير الصحية.عوامل الأسرة: إذا كان طفلك ينحدر من عائلة من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ، فمن المحتمل أن يزداد وزنه، هذا صحيح بشكل خاص في بيئة تتوفر فيها الأطعمة عالية السعرات الحرارية دائمًا ولا يتم تشجيع النشاط البدني.عوامل نفسية: يمكن أن يزيد الضغط الشخصي والوالدي والعائلي من خطر إصابة الطفل بالسمنة. بعض الأطفال يفرطون في تناول الطعام للتعامل مع المشاكل أو التعامل مع المشاعر ، مثل التوتر ، أو لمحاربة الملل. قد يكون لآبائهم ميول مماثلة.العوامل الاجتماعية والاقتصادية: الأشخاص في بعض المجتمعات لديهم موارد محدودة وإمكانية وصول محدودة إلى محلات السوبر ماركت. نتيجة لذلك ، قد يشترون الأطعمة الجاهزة التي لا تفسد بسرعة ، مثل الوجبات المجمدة والبسكويت أيضًا ، قد لا يتمكن الأشخاص الذين يعيشون في الأحياء ذات الدخل المنخفض من الوصول إلى مكان آمن لممارسة الرياضة.أدوية معينة: يمكن لبعض الأدوية التي تستلزم وصفة طبية أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وهي تشمل بريدنيزون ، والليثيوم ، وأميتريبتيلين ، وباروكستين (باكسيل) ، وجابابنتين (نيورونتين ، وجراليز ، وهورايزانت) وبروبرانولول (إندرال ، هيمانجول).