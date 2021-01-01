العالم الهولندي يحذر من كوارث خلال الـ24 ساعة القادمة

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صورة الخبر: العالم الهولندي فرانك هوجربيتس،
العالم الهولندي فرانك هوجربيتس،

حذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، العالم مجدداً، من كوارث قد تأتي قريباً ضمن سلسلة التوقعات المرعبة التي لم يتوقف عن الإدلاء بها منذ أكثر من شهر.

وغرّد العالم الهولندي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كاشفاً للناس أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت هناك تقلبات متعددة في الغلاف الجوي.

وأضاف أن تلك التقلّبات جعلت من الصعب الوصول لتقديرات معقولة حول المناطق المحتملة التي قد تضربها الزلازل.

وتابع قائلاً: "كن في حالة تأهب إضافي في الأيام المقبلة.. فقط في حالة تأهب".

توقعات أثارت الجدل
وكانت توقعات هذا العالم أثارت الجدل والرعب في آن، لا سيما عبر مواقع التواصل، خصوصا بعد أن تطابقت مع الواقع، إثر ترجيحه حدوث زلزال في تركيا قبل يومين من وقوعه (في إشارة إلى كارثة السادس من فبراير).

كما حذر مدير معهد أبحاث الزلازل بمرصد قنديلي في تركيا، هالوك أوزنر، أمس الجمعة، من زلزال عنيف متوقع تصل قوته لأكثر من 7 درجة على مقياس ريختر قد يضرب منطقة مرمرة في أي لحظة.

وأوضح أنه: "يمكن أن يحدث زلزال أعلى من 7 درجات علي مقياس ريختر في أي لحظة في منطقة مرمرة، متى سيحدث؟ لا أحد يعرف، عملنا كمجتمع لعلوم الأرض على المدى المتوسط ??والطويل"، حسبما أفادت "تركيا الآن".

المصدر: تركيا الآن

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