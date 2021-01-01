فيديو l عاصفة رملية.. الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلًا لهذه الفئة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تشهد البلاد نشاطا في الرياح والذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد، وتحديدًا في السلوم ومطروح، فيما شددت على أهمية ارتداء الكمامات أثناء النزول إلى الشارع خاصة لأصحاب الحساسية والجيوب الأنفية.
وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن فصل الشتاء ما زال مستمرًا حتى 20 مارس، لافتة إلى أن فترات الليل ستشهد عودة للأجواء الشتوية مرة أخرى.
وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى اليوم 29 درجة مئوية؛ وذلك بسبب عودة الكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية مرة أخرى، والتي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.
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